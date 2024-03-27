В Волжском с 1 апреля запускают дачные маршруты

Общество 27.03.2024 07:59
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27.03.2024 07:59
В Волжском Волгоградской области назвали начало работы дачных маршрутов. Как сообщили V102.RU в МУП «Волжская автоколонна №1732», с 1 апреля на линии выйдут автобусы дачных маршрутов №3, №15, №41, №42, №51. Автобусы будут курсировать ежедневно по расписанию.Дачные маршруты в Волжском, напомним, прекращают свою работу в октябре, а возобновляют – в апреле.
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