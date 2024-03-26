Под Волгоградом под нож пустят коров из-за опасной инфекции

Общество 26.03.2024 21:48
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26.03.2024 21:48
В Ленинском районе Волгоградской области обнаружен очаг бруцеллеза у крупного рогатого скота. Как сообщает V102.RU со ссылкой на документы комитета ветеринарии, ограничительные мероприятия проводятся на территории Покровского сельского поселения, а опасная инфекция выявлена на животноводческой ферме.
Всех больных животных теперь придется ликвидировать. Кроме того, вводится запрет на оборот кормов, продукции животноводства, а также транспортировку животных на данной территории. Специалисты проведут и ряд других мероприятий, в том числе осмотр и забор анализов у животных, дезинфекцию помещений, где они содержатся и т.д.
Напомним, бруцеллез опасен тем, что им может заразиться и человек. В прошлом году в регионе было выявлено 11 случаев заболевания бруцеллезом у жителей. Заразившиеся страдают от разрушения внутренних органов и нервной системы, в некоторых случаях может наступить летальный исход.
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