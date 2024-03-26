Общество

Под Волгоградом под нож пустят коров из-за опасной инфекции

Общество 26.03.2024 21:48
0
26.03.2024 21:48


В Ленинском районе Волгоградской области обнаружен очаг бруцеллеза у крупного рогатого скота. Как сообщает V102.RU со ссылкой на документы комитета ветеринарии, ограничительные мероприятия проводятся на территории Покровского сельского поселения, а опасная инфекция выявлена на животноводческой ферме.
Всех больных животных теперь придется ликвидировать. Кроме того, вводится запрет на оборот кормов, продукции животноводства, а также транспортировку животных на данной территории. Специалисты проведут и ряд других мероприятий, в том числе осмотр и  забор анализов у животных, дезинфекцию помещений, где они содержатся и т.д.
Напомним, бруцеллез опасен тем, что им может заразиться и человек. В прошлом году в регионе было выявлено 11 случаев заболевания бруцеллезом у жителей. Заразившиеся страдают от разрушения внутренних органов и нервной системы, в некоторых случаях может наступить летальный исход.


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
26.03.2024 21:29
Общество 26.03.2024 21:29
Комментарии

0
Далее
Общество
26.03.2024 19:45
Общество 26.03.2024 19:45
Комментарии

0
Далее
Общество
26.03.2024 19:14
Общество 26.03.2024 19:14
Комментарии

0
Далее
Общество
26.03.2024 18:48 Реклама
Общество 26.03.2024 18:48 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
26.03.2024 15:09
Общество 26.03.2024 15:09
Комментарии

0
Далее
Общество
26.03.2024 14:52
Общество 26.03.2024 14:52
Комментарии

0
Далее
Общество
26.03.2024 14:18
Общество 26.03.2024 14:18
Комментарии

0
Далее
Общество
26.03.2024 13:04
Общество 26.03.2024 13:04
Комментарии

0
Далее
Общество
26.03.2024 12:32
Общество 26.03.2024 12:32
Комментарии

0
Далее
Общество
26.03.2024 11:34
Общество 26.03.2024 11:34
Комментарии

0
Далее
Общество
26.03.2024 11:16 Реклама
Общество 26.03.2024 11:16 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
26.03.2024 11:00
Общество 26.03.2024 11:00
Комментарии

0
Далее
Общество
26.03.2024 10:34
Общество 26.03.2024 10:34
Комментарии

0
Далее
Общество
26.03.2024 10:34
Общество 26.03.2024 10:34
Комментарии

0
Далее
Общество
26.03.2024 10:33 Реклама
Общество 26.03.2024 10:33 Реклама
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

21:48
Под Волгоградом под нож пустят коров из-за опасной инфекцииСмотреть фотографии
21:29
Фронтовикам из Волгоградской области выплатят по 10 тысяч рублейСмотреть фотографии
20:58
Бросала в голову ножницы: под Волгоградом арестовали мать-садистку за истязания 11-летней дочкиСмотреть фотографииCмотреть видео
20:29
Травля в СМИ, ковид и угрозы журналистам: подробности процесса по делу мебельщика БородавкоСмотреть фотографии
20:09
Легендарный тренер наградил юных волгоградских гандболистокСмотреть фотографии
19:45
Эксперты из Волгограда и Астрахани дали разрешение на ресторан в здании НЭТаСмотреть фотографии
19:14
Народное достояние. В Госдуме планируют запретить зарабатывать на образе Родины-материСмотреть фотографии
18:58
На видео попал разгром площадки ULTRA 100 в ВолжскомСмотреть фотографии
18:48
Маэстро Николай Хондзинский приедет в Волгоград дирижировать оперой «Тоска»Смотреть фотографии
18:24
СК: в Волгограде ищут мать найденного мертвым на полигоне младенцаСмотреть фотографииCмотреть видео
17:15
Труп младенца нашли в пакете на сортировочном комплексе под ВолгоградомСмотреть фотографии
16:33
Банк Уралсиб интегрировал сервис онлайн-бухгалтерии «Моё дело» в интернет-банкСмотреть фотографии
16:29
В России предложили создать нацпроект для участников СВОСмотреть фотографии
16:28
Суд в Волгограде проигнорировал мольбы мебельщика-кидалы БородавкоСмотреть фотографии
16:12
Избивший пенсионерку в магазине волжанин может отделаться штрафомСмотреть фотографииCмотреть видео
16:02
В Волгоградской области задержан мужчина, напавший с топором на соседаСмотреть фотографии
15:09
ФСБ предупредила волгоградцев о вербовке детей для новых терактовСмотреть фотографии
14:52
Чиновникам Средней Ахтубы пришлось найти деньги на детскую площадкуСмотреть фотографии
14:29
В Госдуме обсуждают возможность возвращения смертной казни в РоссииСмотреть фотографии
14:18
Учебная эвакуация прошла в бизнес-центре Premier Building в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:15
Рыбака с сетями и 216 кг рыбы поймали в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:12
Новые автобусы выпустят на межмуниципальные маршруты к майским праздникамСмотреть фотографии
13:04
Власти займутся организацией похорон погибшей в «Крокусе» волгоградки Юлии ЧечинойСмотреть фотографии
12:32
Ростовских рабочих привлекут к благоустройству сквера в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
11:34
Переживали всем двором: в Волгограде уличный кот два дня провисел на деревеСмотреть фотографииCмотреть видео
11:16
Зарплаты – высокие, условия – отличные: в Волгограде ищут сотрудников на рабочие специальностиСмотреть фотографии
11:00
Подъем заболеваемости ОРВИ произошел в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:55
У малыша начались судороги. Многодетная семья отравилась угарным газом в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:34
В Котово паводком смыло дорогуСмотреть фотографии
10:34
Похитители люков на кроссовере засветились перед камерой наблюдения в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
 