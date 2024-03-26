



Целую операцию по спасению кота развернули неравнодушные жители дома №5 по улице Ополченской в Тракторозаводском районе Волгограда. Просидевшее двое суток на дереве животное пришлось снимать с помощью автовышки, сообщает V102.RU.





По словам очевидцев, кот не мог самостоятельно спуститься на землю, находясь на уровне четвертого этажа. Без еды и воды ему грозила гибель.

– Поздно ночью от друзей поступило сообщение о том, что в ТЗР кошка залезла на высокое дерево и продолжает сидеть там уже двое суток, – поделился историей в Telegram один из очевидцев. – Мы с друзьями оперативно вызвали автовышку, и кошечка была спасена! Спасибо всем молодым ребятам, кто в момент спасения были с нами и на телефоне!

Как рассказал ИА «Высота 102» один из героев ролика, владелец автокрана Игорь, 24 марта вечером он, житель Волжского, лишь по счастливой случайности оказался по близости от улицы Ополченской в Волгограде. По приезде на адрес, по словам волжанина, висевшего на дереве кота караулила уже целая толпа местных жителей.

– Я не часто выезжаю на такие мероприятия в Волгоград, поскольку уходит много времени на дорогу и, конечно, бензин тоже не бесплатный, – честно признается Игорь. – Но на этот раз мы оказались неподалеку и решили выехать на помощь этому бедному коту. На месте наш ожидало уже полдвора. Дело техники – сняли мы кота быстро, и дальше поехали.

На видеокадрах, которые сегодня были опубликованы Telegram-каналом «Волгоград» спустившегося с «небес» кота заботливо принимают на руки местные жители. О дальнейшей судьбе горемыки не сообщается.



Видео: Волгоград / Telegram