Подъем заболеваемости ОРВИ произошел в Волгоградской области

Волгоградской области наблюдается рост заболеваемости среди населения острыми респираторными инфекциями. Как сообщили V102.RU в управлении Роспотребнадзора по региону, за неделю число заболевших выросло на 4%.

В 90% случаев, согласно исследованиям, циркулируют вирусы негриппозной этиологии с преобладанием риновируса, РС-вируса, COVID-19, метапневмовируса, парагриппа и аденовируса. В меньшей степени обнаруживается грипп типов А и В.

За неделю в регионе выросло и количество заболевших коронавирусом - с 294 неделей ранее до 388 случаев.