



Двое неизвестных на кроссовере похитили чугунную крышку люка на улице Марка Твена в Дзержинском районе Волгограда. Как сообщили V102.RU в ООО «Концессии водоснабжения», воровство удалось зафиксировать с помощью камеры уличного видеонаблюдения, установленной на одном из частных домовладений.

– Сегодня в чат-бот «Концессий» поступило обращение о краже крышки колодца по ул. Марка Твена, 46, – рассказали в компании. – Волгоградец прислал видео с камеры видеонаблюдения, которое очень поможет расследованию преступления.





В организации добавили, что только за первый квартал этого года компании пришлось поставить вместо украденных 250 новых крышек люков. Чтобы сократить количество хищений, на место чугунных сотрудники устанавливают полимерные и железобетонные крышки колодцев.

– В компании регулярно закупают люки, поддерживая неснижаемый запас, и проводят осмотр территорий. Бригады оперативно закрывают колодцы, но пока металлоприемники принимают ворованные крышки, их будут продолжать похищать, а значит, опасность провалиться в открытый колодец остается актуальной, – прокомментировали в «Концессиях».

Волгоградцам также напоминают, что о краже крышек люков можно оперативно сообщать напрямую в компанию – по телефону 606-600, в комментариях телеграм-канала kommunalka134, а также через чат-бот по ссылке https://t.me/Dir_voda_teplo_VLG_bot.



Видео: ООО «Концессии водоснабжения»