В Волгограде умер экс-главврач больницы № 5 Владимир Матвеев

Близкие полковника медицинской службы в отставке, кандидата медицинских наук, бывшего главного врача клинической больницы № 5 Волгограда Владимира Матвеева сообщили V102.RU о его смерти.

— Владимир Павлович ушел из жизни в возрасте 81 года, — рассказали родные медика. — Похороны пройдут на кладбище Красноармейского района.

Известно, что Владимир Матвеев возглавлял больницу № 5 в период с 2000 по 2008 годы. Владимир Павлович участвовал в боевых действиях в Афганистане.

Церемония прощания состоится завтра, 27 марта, в 13.30 в ритуальном зале по улице Землячки, 74 в Дзержинском районе. Похоронят Владимира Матвеева на кладбище Красноармейского района. Для всех желающих организуют микроавтобус.

Фото и коллаж: архив Владимира Матвеева, Алексей Костяков ИА «Высота 102»