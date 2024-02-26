Общество

В Волгограде выделили 48 млн на переделку дома с колоннами на площади Ленина

Общество 26.02.2024 21:29
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26.02.2024 21:29


48,8 миллиона рублей выделены на подготовку проекта обустройства культурно-образовательного центра, под который отдали  здание  бывшего технического колледжа, расположенного на проспекте Ленина, 48. Как сообщает V102.RU со ссылкой на сайт госзаказов, проект подготовят к июню 2025 года.
Перестройка затронет здание с колоннами на площади Ленина, отнесенное к объектам культурного наследия, где в свое время находились учебные помещения гидромелиоративного техникума, позднее переименованного в технический колледж. Несколько лет это здание пустует, а учащиеся продолжают обучение в других учебных заведениях.
В регионе обсуждались различные варианты его использования, вплоть до заселения сюда органов муниципальной и судебной власти. Однако осенью прошлого года губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил о принятии окончательного решения по бывшему техникуму. На данных площадях  должен разместиться центр, в котором будут готовить кадры в сфере культуры. В частности, в здании оборудуют залы, сценические площадки для обучения специалистов волгоградского института культуры и консерватории имени Серебрякова.
При этом основные здания и «Серебряковки»,  и ВГГИК останутся за учебными заведениями.


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