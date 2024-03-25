Росстат подсчитал новорожденных и умерших в Волгоградской области





Первый месяц 2024 года для Волгоградской области ознаменован снижением рождаемости и увеличением смертности. Как сообщает V102.RU со ссылкой на данные Росстата, в январе в регионе родился 1401 ребенок, тогда как в аналогичном периоде прошлого года новорожденных было больше – 1476 младенцев. Падение рождаемости составило 5,1%. Первый месяц 2024 года для Волгоградской области ознаменован снижением рождаемости и увеличением смертности. Как сообщает V102.RU со ссылкой на данные Росстата, в январе в регионе родился 1401 ребенок, тогда как в аналогичном периоде прошлого года новорожденных было больше – 1476 младенцев. Падение рождаемости составило 5,1%.

В то же время в регионе увеличилась смертность. Так, в январе 2024 года в Волгоградской области скончались 3066 жителей, а в начале 2023 года из жизни ушли 2967 человек. Рост смертности составил 3,3%.Среди регионов ЮФО лидером по росту рождаемости стала Астраханская область – этот показатель здесь по сравнению с прошлым годом вырос на 32%. Также рост рождаемости зафиксирован в Краснодарском крае и в Севастополе.Смертность выросла во всех регионах Южного федерального округа, кроме республики Адыгея – этот показатель в январе 2024 года снизился на 7,3%.