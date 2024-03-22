В Волгоградской области паводковый уровень рек не превышает норму





22 марта администрация Волгоградской области подвела промежуточные итоги прохождения паводкового сезона. По информации властей, гидрологическая ситуация на реках региона находится в норме.

- На сегодняшний день уже утверждён комплексный план — мероприятия включают берегоукрепление, ревизию и ремонт ГТС, формирование необходимых резервов. Кроме того, спасатели сформировали 12 маневренных групп, готовых своевременно оказать помощь в случае осложнения ситуации, — рассказали ИА «Высота 102» в облкомбезопасности населения.

Отметим, все наиболее опасные в паводковом отношении реки региона оснащены пунктами автоматизированного мониторинга. Кроме того, главами муниципальных образований организован круглосуточный контроль обстановки. Вся информация оперативно передаётся в региональный центр. В случае необходимости к ликвидации подтоплений ЧП могут быть привлечены порядка 10 тыс. личного состава специализированных служб и свыше 3 тыс. единиц техники.