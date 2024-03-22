В Волгограде безработный идет под суд за пьяную езду на Ford Mustang





Центральному районному суду Волгограда предстоит вынести приговор 27-летнему жителю областного центра. Безработный мужчина, находясь за рулём «Форд-Мустанг», был остановлен полицией с признаками алкогольного опьянения на ул. Краснознаменской Центрального района областного центра.

- Согласно акту от 24.02.2024 у водителя зафиксирован факт алкогольного опьянения. При этом ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Вину в инкриминируемом деянии мужчина полностью признал, — рассказали ИА «Высота 102»в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

На сегодняшний день надзорное ведомство обратилось в суд с требованием привлечь злостного нарушителя к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ. На элитный автомобиль волгоградского безработного наложен арест. Машина помещена на специализированную стоянку.