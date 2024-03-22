Общество

Знак свыше: мэрия разъяснила волгоградцам особенности скоростного режима на Астраханском мосту

Общество 22.03.2024 18:04
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22.03.2024 18:04


Волгоградцев вновь обескуражили знаки дорожного движения, установленные на подъезде к Астраханскому мосту со стороны Ворошиловского района. Автолюбители забили тревогу из-за неразберихи со скоростным режимом на объекте транспортной инфраструктуры. Один из знаков указывает на предельную скорость движения в 60 км/ч, а другой — в 40 км/ч.

- Наличие нескольких знаков с разными табличками вводит в заблуждение, — пожаловался в городскую администрацию один из жителей областного центра.

Как пояснили ИА «Высота 102» в муниципалитете, действие дорожного знака, ограничивающего скорость движения по данному участку до 40 км/ч, вступает в силу при мокром покрытии дороги. В иных случаях скоростной режим органичен 60 км/ч. На что, собственно, и указывает табличка особых предписаний. Так или иначе, но водителям следует проявлять дополнительную бдительность на данном участке ул. Рабоче-Крестьянской.

Отметим, ранее на подъезде к Астраханскому мосту со стороны Ворошиловского района городские власти неоднократно то снимали, то вновь устанавливали регулирующие знаки. Этот объект транспортной инфраструктуры оснащён камерами видеофиксации нарушений.

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