«И в шутку, и всерьез»: шесть короткометражек с волгоградскими школьниками покажут на ТВ-каналах России





В Волгограде прошли съемки детско-юношеского киноальманаха «И в шутку, и всерьез», который уже на протяжении 12 лет завоевывает кинонаграды и показывается на 120 телеканалах России и ближнего зарубежья, сообщает V102.RU. В киноальманах вошли 6 короткометражных фильмов.

По словам создателей короткого метра, все это время в съемках принимают участие только дети, которые выступают в главных ролях. В Волгограде кастинг проходил в августе прошлого года.





– Первый кастинг прошел на базе летней профильной смены «Острое перо» под руководством Андрея Рябца, – рассказали ИА «Высота 102» в Фонде «Сотворение». – А с октября началась активная подготовка к съемкам: ребята обучались актерскому мастерству, сценической речи и пластике.

Съемки стартовали в конце февраля. Всего было отснято 6 короткометражных фильмов - «Урожай», «Авторский контент», «Новогодняя лень», «Аскеза», «Начать с себя или поход в планетарий» и «Ловкость рук». Фильмы снимали в лицее №5 имени Ю.А.Гагарина на ул. Мира, а также планетарии и на катке в Волжском.





Серия фильмов, по мнению создателей, является отличным дидактическим материалом для проведения уроков «Разговоры о важном». Темы проработаны в методических пособиях для педагогов образовательных учреждений и библиотек.



Фото: Фонд развития детского кино "Сотворение"