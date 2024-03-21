Shaman разбудил жителей микрорайона в Волжском





Гимн Российской Федерации в исполнении артиста Shaman разбудил жителей многоквартирных домов по улице Мира в 38-ом микрорайоне в городе Волжском. Как сообщает V102.RU, видео с ночным концертом выложили в местном Telegram-канале. Как оказалось, ранний подъем под патриотичную музыку порадовал не всех.

На видеокадрах, которые были зафиксированы, видимо, из соседнего дома, можно заметить, что один из жителей дома №15б выставил на собственный балкон внушительного размера аудиосистему, которая в отличном качестве звука передала вокал артиста на весь микрорайон. Сам владелец колонки, наслаждаясь происходящим, пританцовывал в этот момент в такт мелодии. Кроме него, никто из местных жителей не оценил происходящее.





- Уважаемые жильцы, совесть есть??? На весь 38 микрорайон слышно вас, как вы безумно любите певца ШАМАНА, - обращается автор ролика к меломанам. - Ваши соседи, надеюсь, вызывали участкового хоть раз.

Живущие по соседству люди отмечают, что концерты в их микрорайоне не редкость.

- Если бы это они делали хотя бы изредка, но это происходит уже несколько недель подряд и почти каждый день, - делятся в комментарии невыспавшиеся волжане. - И нет бы разную музыку, так они все время одно и тоже, по нескольку раз.

Напомним, что Министерстве просвещения РФ рассматривается инициатива депутата ГД Колунова, который предложил включить в школьную программу современные патриотические композиции Олега Газманова, Николая Расторгуева и артиста Shaman.

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