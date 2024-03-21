



В Тракторозаводском районе Волгограда на ул. Николая Отрады аварийная бригада устраняет технологическое нарушение на на тепловых сетях. По информации ресурсоснабжающей организации, работы ведутся рядом с жилым домом №15.

По уточненным данным, повреждение трубопровода было выявлено в ночь с 20 на 21 марта в ходе обследования. Сразу после этого рабочие приступили к восстановительным работам – на Спартановке заменят участок теплосети.

– Работы ведутся на очень локальном участке и не затрагивают весь микрорайон. На время проведения работ может быть временно ограничена подача ресурса в некоторые дома по ул. Николая Отрады и Грамши. Однако в настоящий момент ресурс подается в полном объеме, – сообщили в «Концессиях».

В компании добавляют, что рабочие аварийной бригады делают все возможное, чтобы нарушение на сетях было оперативно устранено.