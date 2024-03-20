Кто ищет, тот всегда найдет: Волгоградстат отрапортовал о снижении цен на куриные яйца

Волгоградстат опубликовал данные недельного мониторинга цен на продукты питания. По информации специалистов, с 12 по 18 марта в Волгограде, Камышине и Михайловке существеннее всего подешевели продукты питания.

Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на статистическое ведомство, ценники изменились на огурцы (-9,5%), куриные яйца (-3,8%), свежие помидоры (-3,6%) и соль (-3,2%).

Помимо продовольственных товаров подешевели валидол (-3,3%) и комбинированные анальгетики (-3,1%), а также зубные щетки (-3,0%) и спички (-2,6%).

На этом хорошие новости у Волгоградстата для жителей региона заканчиваются.

Подражали на минувшей неделе: лук репчатый (+8,2%), яблоки (+4,6%), колбаса вареная (+2,3%), капуста белокочанная (+1,7%), сосиски, сардельки (+1,7%).

Из непродовольственных товаров цены выросли на сухие корма для животных (+2,1%), а также туалетную бумагу, шампунь (+1,6%).