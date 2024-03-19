Общество

Водителя с гипертоническим кризом спас на дороге волгоградский участковый

Общество 19.03.2024 17:24
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19.03.2024 17:24


Участковый по Ольховскому району Волгоградской области старший лейтенант полиции Александр Богуслов во время дежурства пришел на помощь местному автомобилисту, который на дороге почувствовал себя плохо из-за подскочившего давления. Как сообщили V102.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, сотрудник полиции не только вызвал скорую, но и оказал первую помощь больному.

Инцидент произошел в феврале этого года в селе Михайловка на автодороге «Ольховка-Иловля». Проезжая мимо, участковый заметил припаркованный к обочине автомобиль, возле которого, согнувшись, стоял мужчина. 

- Остановив автомашину, полицейский подошел и поинтересовался, не нужна ли помощь. Мужчина рассказал, что, выехав из дома, забыл принять лекарства для нормализации давления, и ему стало плохо, - рассказали в ведомстве. - Александр Богуслов вызвал медиков, усадил мужчину в служебный автомобиль, а сам побежал к стоящим вдоль дороги домам, чтобы одолжить у жителей тонометр. После измерения мужчине давления оказалось, что оно намного выше нормы.

К месту приехали медики, а также супруга мужчины, которой успел своевременно сообщить сотрудник полиции. После осмотра фельдшером больного в срочном порядке госпитализировали. 

- На следующий день Александр позвонил в районную клиническую больницу и поинтересовался самочувствием пациента. Медики сообщили, что у мужчины случился гипертонический криз, и после оказания необходимой помощи ему стало лучше, - пояснили в ГУ МВД России по региону. - Супруга пострадавшего выразила глубокую признательность полицейскому за внимательность, оказанную своевременно помощь и стремление незамедлительно прийти на выручку попавшим в беду людям.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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