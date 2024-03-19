Общество

В Волгограде и Волжском установят 82 детектора ДТП за 55 млн рублей

Общество 19.03.2024 18:08
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19.03.2024 18:08

В 2024 и 2025 году на дорогах Волгоградской области установят 82 детектора транспортного потока, которые позволяют оперативно обнаруживать ДТП и корректировать работу светофоров. Оборудование появится на транспортных артериях Волгограда и Волжского. Накануне власти объявили о поиске подрядной организации для поставки и монтажа видеокамер. Компания будет определена по итогу электронного аукциона.

Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на портал Госзакупок, специализированные средства слежения влетят государству в копеечку. Так, проектно-сметная документация предусматривает приобретение 34 камер, стоимость каждой из которых превышает 992 тыс. рублей, а также 47 камер по 327 тыс. рублей за единицу. В дополнение к системам видеофиксации предусмотрена поставка 48 коммутаторов общей стоимостью 85 тыс. рублей.

Уже в этом году интеллектуальная система мониторинга транспортного потока появится на 28 перекрёстках Волгограда. В их числе пересечения:

  •  ул. Шурухина — ул. 3-й продольной магистрали, 
  • ул. Шурухина — ул. Пятая, 
  • ул. Н. Отрады — ул. Грамши, 
  • 3-й продольной магистрали и проезда Дорожников (съезд с 3-й Продольной — светофор), 
  • ул. Дорожников — ул. Танкистов, 
  • 3-й продольной магистрали — ул. Землячки (съезд/заезд вблизи онкоцентра), 
  • ул. Качинцев — ул. Новосокольническая,
  • ул. Московская — ул. Покрышкина — ул. Р. Гамзатова, 
  • ул. Землячки — ул. 8 Воздушной, 
  • ул. Хорошева — ул. 8 Воздушной, 
  • б-р 30 лет Победы — ул. Хорошева, 
  • ул. Московская — ул. Новосокольническая, 
  • ул. Ангарская — ул. Продольная, 
  • автомобильной дороги и трамвайных путей по ул. Голубинской вблизи дома № 8, 
  • ул. Коммунистической — ул. Пражской, 
  • ул. Кубанской — ул. Новороссийской, 
  • ул. Кубанской — ул. Пархоменко, 
  • ул. Пархоменко — ул. Ткачева, 
  • ул. Пархоменко — ул. Двинской, 
  • ул. Баррикадной — ул. Циолковского, 
  • ул. Козловской — ул. Огарева, 
  • ул. Туркменской — ул. Базисной, 
  • ул. 3-й продольной магистрали — ул. Неждановой, 
  • пр-та Университетского — ул. Василевского, 
  • ул. Лазоревой — пр. Героев Сталинграда, 
  • пр. Героев Сталинграда — ул. 50 лет Октября (пр. Канатчиков), 
  • ул. Космонавтов — ул. Симонова, 
  • наб. 62-й Армии — ул. Бакинской (ул. Землянского).

В 2025 году специалисты должны будут приступить к монтажу оборудования на территории Волжского. Здесь камеры появятся на перекрёстках: 

  • пр-т Ленина — ул. Горького, 
  • пр-т Ленина — ул. Логинова, 
  • пр-т Ленина — ул. К. Маркса (кольцо),
  •  пр-т Ленина — ул. Фонтанная (пл. Комсомольская), 
  • пр-т Ленина — ул. Комсомольская, 
  • пр-т Ленина — ул. Свердлова — ул. Коммунистическая (пл. Свердлова), 
  • пр-т Ленина — ул. Космонавтов, 
  • пр-т Ленина — ул. Молодежная, 
  • пр-т Ленина — ул. Энгельса, 
  • пр-т Ленина — ул. Молодогвардейцев, 
  • пр-т Ленина — ул. Большевистская (на СО), 
  • ул. Пушкина — ул. Коммунистическая, 
  • ул. Пушкина — ул. Энгельса — ул. Химиков (кольцо ВПЗ), 
  • ул. Пушкина малая — ул. Александрова, 
  • ул. Пушкина малая — ул. Оломоуцкая, 
  • ул. Логинова — ул. Металлургов, 
  • ул. Логинова — ул. Заволжская, 
  • ул. Карбышева — ул. Молодежная, 
  • ул. Карбышева — ул. Энгельса, 
  • ул. Мира — ул. Профсоюзов — ул. Химиков (пл. Труда).

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