В Волгограде и Волжском установят 82 детектора ДТП за 55 млн рублей

В 2024 и 2025 году на дорогах Волгоградской области установят 82 детектора транспортного потока, которые позволяют оперативно обнаруживать ДТП и корректировать работу светофоров. Оборудование появится на транспортных артериях Волгограда и Волжского. Накануне власти объявили о поиске подрядной организации для поставки и монтажа видеокамер. Компания будет определена по итогу электронного аукциона.
Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на портал Госзакупок, специализированные средства слежения влетят государству в копеечку. Так, проектно-сметная документация предусматривает приобретение 34 камер, стоимость каждой из которых превышает 992 тыс. рублей, а также 47 камер по 327 тыс. рублей за единицу. В дополнение к системам видеофиксации предусмотрена поставка 48 коммутаторов общей стоимостью 85 тыс. рублей.
Уже в этом году интеллектуальная система мониторинга транспортного потока появится на 28 перекрёстках Волгограда. В их числе пересечения:
- ул. Шурухина — ул. 3-й продольной магистрали,
- ул. Шурухина — ул. Пятая,
- ул. Н. Отрады — ул. Грамши,
- 3-й продольной магистрали и проезда Дорожников (съезд с 3-й Продольной — светофор),
- ул. Дорожников — ул. Танкистов,
- 3-й продольной магистрали — ул. Землячки (съезд/заезд вблизи онкоцентра),
- ул. Качинцев — ул. Новосокольническая,
- ул. Московская — ул. Покрышкина — ул. Р. Гамзатова,
- ул. Землячки — ул. 8 Воздушной,
- ул. Хорошева — ул. 8 Воздушной,
- б-р 30 лет Победы — ул. Хорошева,
- ул. Московская — ул. Новосокольническая,
- ул. Ангарская — ул. Продольная,
- автомобильной дороги и трамвайных путей по ул. Голубинской вблизи дома № 8,
- ул. Коммунистической — ул. Пражской,
- ул. Кубанской — ул. Новороссийской,
- ул. Кубанской — ул. Пархоменко,
- ул. Пархоменко — ул. Ткачева,
- ул. Пархоменко — ул. Двинской,
- ул. Баррикадной — ул. Циолковского,
- ул. Козловской — ул. Огарева,
- ул. Туркменской — ул. Базисной,
- ул. 3-й продольной магистрали — ул. Неждановой,
- пр-та Университетского — ул. Василевского,
- ул. Лазоревой — пр. Героев Сталинграда,
- пр. Героев Сталинграда — ул. 50 лет Октября (пр. Канатчиков),
- ул. Космонавтов — ул. Симонова,
- наб. 62-й Армии — ул. Бакинской (ул. Землянского).
В 2025 году специалисты должны будут приступить к монтажу оборудования на территории Волжского. Здесь камеры появятся на перекрёстках:
- пр-т Ленина — ул. Горького,
- пр-т Ленина — ул. Логинова,
- пр-т Ленина — ул. К. Маркса (кольцо),
- пр-т Ленина — ул. Фонтанная (пл. Комсомольская),
- пр-т Ленина — ул. Комсомольская,
- пр-т Ленина — ул. Свердлова — ул. Коммунистическая (пл. Свердлова),
- пр-т Ленина — ул. Космонавтов,
- пр-т Ленина — ул. Молодежная,
- пр-т Ленина — ул. Энгельса,
- пр-т Ленина — ул. Молодогвардейцев,
- пр-т Ленина — ул. Большевистская (на СО),
- ул. Пушкина — ул. Коммунистическая,
- ул. Пушкина — ул. Энгельса — ул. Химиков (кольцо ВПЗ),
- ул. Пушкина малая — ул. Александрова,
- ул. Пушкина малая — ул. Оломоуцкая,
- ул. Логинова — ул. Металлургов,
- ул. Логинова — ул. Заволжская,
- ул. Карбышева — ул. Молодежная,
- ул. Карбышева — ул. Энгельса,
- ул. Мира — ул. Профсоюзов — ул. Химиков (пл. Труда).