В Волгограде и Волжском установят 82 детектора ДТП за 55 млн рублей

В 2024 и 2025 году на дорогах Волгоградской области установят 82 детектора транспортного потока, которые позволяют оперативно обнаруживать ДТП и корректировать работу светофоров. Оборудование появится на транспортных артериях Волгограда и Волжского. Накануне власти объявили о поиске подрядной организации для поставки и монтажа видеокамер. Компания будет определена по итогу электронного аукциона.

Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на портал Госзакупок, специализированные средства слежения влетят государству в копеечку. Так, проектно-сметная документация предусматривает приобретение 34 камер, стоимость каждой из которых превышает 992 тыс. рублей, а также 47 камер по 327 тыс. рублей за единицу. В дополнение к системам видеофиксации предусмотрена поставка 48 коммутаторов общей стоимостью 85 тыс. рублей.

Уже в этом году интеллектуальная система мониторинга транспортного потока появится на 28 перекрёстках Волгограда. В их числе пересечения:

ул. Шурухина — ул. 3-й продольной магистрали,

ул. Шурухина — ул. Пятая,

ул. Н. Отрады — ул. Грамши,

3-й продольной магистрали и проезда Дорожников (съезд с 3-й Продольной — светофор),

ул. Дорожников — ул. Танкистов,

3-й продольной магистрали — ул. Землячки (съезд/заезд вблизи онкоцентра),

ул. Качинцев — ул. Новосокольническая,

ул. Московская — ул. Покрышкина — ул. Р. Гамзатова,

ул. Землячки — ул. 8 Воздушной,

ул. Хорошева — ул. 8 Воздушной,

б-р 30 лет Победы — ул. Хорошева,

ул. Московская — ул. Новосокольническая,

ул. Ангарская — ул. Продольная,

автомобильной дороги и трамвайных путей по ул. Голубинской вблизи дома № 8,

ул. Коммунистической — ул. Пражской,

ул. Кубанской — ул. Новороссийской,

ул. Кубанской — ул. Пархоменко,

ул. Пархоменко — ул. Ткачева,

ул. Пархоменко — ул. Двинской,

ул. Баррикадной — ул. Циолковского,

ул. Козловской — ул. Огарева,

ул. Туркменской — ул. Базисной,

ул. 3-й продольной магистрали — ул. Неждановой,

пр-та Университетского — ул. Василевского,

ул. Лазоревой — пр. Героев Сталинграда,

пр. Героев Сталинграда — ул. 50 лет Октября (пр. Канатчиков),

ул. Космонавтов — ул. Симонова,

наб. 62-й Армии — ул. Бакинской (ул. Землянского).

В 2025 году специалисты должны будут приступить к монтажу оборудования на территории Волжского. Здесь камеры появятся на перекрёстках: