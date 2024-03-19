РПН потребовал выселить комаров из пятиэтажки в Волгограде

В Волгограде УК «УК «Экодом» обязали провести санитарно-противоэпидемические мероприятия в 5-этажном доме в Бекетовке, который наводнили комары. Как сообщили V102.RU в территориальном управлении Роспотребнадзора, на засилье кровососущих пожаловались жители дома №30 по улице Писемского в Кировском районе.

Сотрудники Роспотребнадзора выехали на место, где в ходе обследования информация подтвердилась.

- В подъезде выявлено наличие комаров, а также установлено превышение ПДК химических веществ в атмосферном воздухе (сероводород), - сообщили в ведомстве.

В суд был подан иск о понуждении управляющей компании принять меры по устранению нарушений требований санитарного законодательства РФ и провести санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия. Требования сотрудников Роспотребнадзора полностью удовлетворены.