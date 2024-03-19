Жительница Волгоградской области взыскала со школы 50 тыс. за травлю ребенка





В Волгоградской области поставлена точка в судебном разбирательстве между матерью ученицы одной из школ Михайловки и администрацией образовательного учреждения. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на материалы дела, несовершеннолетняя девочка подверглась в образовательном учреждении моральным и физическим издевательствам, однако педагоги долгое время не уделяли должного внимания разрешению конфликта со сверстниками.

Не найдя поддержки у сотрудников школы, мать девочки обратилась в прокуратуру. Лишь после вмешательства надзорного органа руководством образовательного учреждения была организована проверка, а виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, представитель ребенка обратилась в суд о взыскании в интересах несовершеннолетней компенсации морального ущерба в размере 50 тыс. рублей.

Суд первой инстанции полностью удовлетворил требования истца и обязал среднюю школу перечислить соответствующую сумму, однако руководство учреждения попыталось оспорить это решение в суде Волгоградской области. Но и эта инстанция встала на сторону матери ребёнка.

Отметим, решение суда уже вступило в законную силу.