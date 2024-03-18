



В Волгограде жильцам многоквартирных домов на улице Батальонной вернули электроэнергию. По информации собственников, специалисты компании АО «ВМЭС» завершили ремонтные работы на местной подстанции в 15:43, спустя 15 часов с момента аварии.

Как ранее уже сообщали журналисты ИА «Высота 102», элитные высотки в самом центре Волгограда, где проживают несколько тысяч человек, были обесточены в ночь с 17 на 18 марта. Причиной приостановки подачи коммунального ресурса стало подтопление подстанции дождевыми водами.

Прибывшие утром на место специалисты долгое время не могли приступить к ремонтным работам из-за воды, скопившейся в помещении сетевого узла.