Элитные высотки в центре Волгограда остались без света из-за дырявой крыши подстанции

Элитные дома в Центральном районе Волгограда остались без света в ночь на 18 марта. Несколько высоток на улице Батальонной, где проживают тысячи волгоградцев, были обесточены из-за подтопления местной электроподстанции.

- В трансформаторной со вчерашнего вечера стоит вода. Где-то в полночь электрораспределительный узел замкнуло. В настоящее время во всем массиве ул. Батальонной света нет. Приезжали рабочие, но входить внутрь никто не решается – воды по щиколотку там. Что делать в такой ситуации, пока непонятно, — рассказали информационному агентству «Высота 102» волгоградцы.





Отметим, редакция обратилась за комментарием в компанию АО «ВМЭС», на балансе которой, предположительно, находится вышедшая из строя трансформаторная станция. Однако там оперативно предоставить комментарий не смогли.





Судя по всему, причиной затопления с последующим замыканием стала прохудившаяся крыша подстанции. Сколько потребуется времени для устранения аварии, на данный момент неизвестно.