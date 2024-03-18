Общество

Намерены провести экспертизу: на фасаде кукольного театра в Волгограде заменят часть элементов

Общество 18.03.2024 17:32
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18.03.2024 17:32


Капризная зима стала в Волгограде своеобразным испытанием на прочность для бывшего кинотеатра «Победа», где разместился после реконструкции областной театр кукол. Как сообщает ИА «Высота 102», из-за резких перепадов температур от минусовых до плюсовых отметок в течение суток, а также обилия осадков в виде снега и дождя часть декоративных элементов оказалась повреждена. Однако, пояснили информагентству в профильном комитете администрации региона, в ближайшие дни подрядная компания за свой счет произведет устранение дефектов. 

Заказчиком реставрации объекта в процессе выполнения работ, а также после ввода объекта в эксплуатацию осуществлялся и осуществляется постоянный контроль за его состоянием, чтобы оперативно принять меры по устранению возможных дефектов в гарантийный период, – сообщили «Высоте 102» в областном комитете строительства. – В связи с тем, что некоторые материалы, использованные в реконструкции элементов фасада, по итогам прохождения осенне-зимнего периода изменили свои свойства, на объекте проведут дополнительные работы в рамках гарантийных обязательств за счет подрядной организации. Соответствующее поручения уже даны со стороны профильного комитета. 

В ведомстве отдельно подчеркивают, что речь идет именно о декоративных элементов, которые изо дня в день подвергались воздействию температур и осадков. Все конструкции  в полном порядке. 

Также сообщается, что на функционирование здания запланированные работы не повлияют. 

В свою очередь подрядчик намерен провести независимую экспертизу образцов материалов, по результатам которой будут приниматься дальнейшие решения, – добавляют в комитете.

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