Намерены провести экспертизу: на фасаде кукольного театра в Волгограде заменят часть элементов





Капризная зима стала в Волгограде своеобразным испытанием на прочность для бывшего кинотеатра «Победа», где разместился после реконструкции областной театр кукол. Как сообщает ИА «Высота 102», из-за резких перепадов температур от минусовых до плюсовых отметок в течение суток, а также обилия осадков в виде снега и дождя часть декоративных элементов оказалась повреждена. Однако, пояснили информагентству в профильном комитете администрации региона, в ближайшие дни подрядная компания за свой счет произведет устранение дефектов.

– Заказчиком реставрации объекта в процессе выполнения работ, а также после ввода объекта в эксплуатацию осуществлялся и осуществляется постоянный контроль за его состоянием, чтобы оперативно принять меры по устранению возможных дефектов в гарантийный период, – сообщили «Высоте 102» в областном комитете строительства. – В связи с тем, что некоторые материалы, использованные в реконструкции элементов фасада, по итогам прохождения осенне-зимнего периода изменили свои свойства, на объекте проведут дополнительные работы в рамках гарантийных обязательств за счет подрядной организации. Соответствующее поручения уже даны со стороны профильного комитета.

В ведомстве отдельно подчеркивают, что речь идет именно о декоративных элементов, которые изо дня в день подвергались воздействию температур и осадков. Все конструкции в полном порядке.

Также сообщается, что на функционирование здания запланированные работы не повлияют.

– В свою очередь подрядчик намерен провести независимую экспертизу образцов материалов, по результатам которой будут приниматься дальнейшие решения, – добавляют в комитете.