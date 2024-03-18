В Волгоградской области 87 школ включены в президентскую программу по обновлению образовательных учреждений. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на администрацию региона, капитально отремонтированы будут объекты на территории 33 муниципальных образований.

- Часть сооружений обновят в течение одного года, на других работы займут до двух лет. Так, в 2024 году после капремонта откроют 6 школ, в 2025 — 62, в 2026 — 20. Работы уже стартовали на 31 объекте в 17 муниципальных районах и городских округах, — пояснили в пресс-службе облкомобразования.

Кроме того, продолжится и возведение новых образовательных учреждений. Уже 1 сентября 2024 года в Волгограде учеников примет новая школа на ул. Кортоева, в 2025 начнут работать учреждения, возводимые на территории ЖК «Комарово» Советского района и поселка ГЭС Тракторозаводского района.

Отметим, помимо федеральных программ в Волгоградской области продолжают действовать и региональные инициативы. Так, по поручению губернатора Андрея Бочарова выделены средства на ремонт и переоснащение школ и детских садов. В настоящее время власти разрабатывают отдельную программу, которая бы помогла нарастить темпы обновления дошкольных образовательных учреждений.