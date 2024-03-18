Билайн и поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» — итоги сотрудничества в 2023 году





Билайн и поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» подвели итоги совместной работы в 2023 году по поиску и спасения пропавших и потерявшихся людей с помощью современных технологий в регионах России.

«ЛизаАлерт» — самый масштабный поисково-спасательный отряд в России. Его участники более 13 лет помогают находить и спасать людей в 64 регионах страны. Всех их объединяет неравнодушие к чужой беде и готовность прийти на помощь. Количество вовлеченных людей, безусловно, важнейшее условие для развития поисково-спасательного движения, однако масштабировать поиски, усилить влияние и эффективность отряда без технологий невозможно.

— Билайн внедряет решения, чтобы защитить клиентов от нежелательных звонков и сообщений, стремится обеспечить быстрый и надежный мобильный интернет для поддержания связи с близкими. Все это повышает уровень безопасности клиентов билайн. Особое внимание мы уделяем решению экстренных ситуаций: билайн предоставляет Лизе Алерт передовые технологии для поиска и спасения пропавших людей. Ежегодно совместная работа приносит значительные результаты, включая спасение человеческих жизней, — комментирует директор Волгоградского отделения билайн Егор Лопушков.

В 2023 году отряд получил 48 320 заявок на поиск пропавших людей по всей стране, из них 38 385 человек удалось спасти. В Волгоградской области поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» получил 372 заявки на поиск пропавших людей. Из них 239 человек были найдены живыми.

Для поиска пропавших людей «Лиза Алерт» использует различные технологии, предоставленные билайн.

• Горячая линия 8(800)700-54-52

Ежедневно в круглосуточном режиме «Лиза Алерт» получает заявки на поиск людей и важные свидетельства по всей стране. За прошлый год на горячую линию поступило более 127 тысяч звонков.

• Система смс-информирования «Потеряться — не значит пропасть»

С 2018 года к смс-информированию подключились и стали добровольцами более 87 тыс. человек в 63 регионах России. За 2023 год было разослано более 2,2 млн смс-сообщений.

• Оповещения потенциальных свидетелей

С помощью механизмов Big Data анализируется огромное количество данных об абонентах. Так, СМС стали получать те, кто конкретно мог сыграть ключевую роль в поиске человека. Это люди, которые бывают в том месте, где потенциально может находиться пропавший.

• Беспилотная авиационная система (БАС)

БАС состоит из дрона с полетной дальностью до 25 км с возможностью поиска в темноте, мощного тепловизора и нейросети «Beeline AI — поиск людей». За 2023 год дроны отряда принесли 389 316 снимков, из них нейросетью было просмотрено 309 156 снимков, сэкономлено 22 690 человеко-часов. Общая площадь поисковых задач составила 289 км2.

• Технология Multisim

Multisim — это решение, представляющее собой роутер, который объединил в себе мощности четырех операторов для увеличения скорости мобильного интернета и обеспечения устойчивой связи в труднодоступной местности. Он решает задачи по оснащению интернетом поискового штаба и может использоваться для управления приборами беспилотной авиации.

Билайн и «ЛизаАлерт» продолжают сотрудничать и внедрять новые технологии для поиска пропавших людей. Это позволяет спасать больше жизней и возвращать людей домой.

Фото предоставлено ПАО «Вымпелком»

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