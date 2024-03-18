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Билайн и поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» — итоги сотрудничества в 2023 году

Телеком 18.03.2024 17:07 Реклама
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18.03.2024 17:07 Реклама


Билайн и поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» подвели итоги совместной работы в 2023 году по поиску и спасения пропавших и потерявшихся людей с помощью современных технологий в регионах России.
«ЛизаАлерт» — самый масштабный поисково-спасательный отряд в России. Его участники более 13 лет помогают находить и спасать людей в 64 регионах страны. Всех их объединяет неравнодушие к чужой беде и готовность прийти на помощь. Количество вовлеченных людей, безусловно, важнейшее условие для развития поисково-спасательного движения, однако масштабировать поиски, усилить влияние и эффективность отряда без технологий невозможно.
— Билайн внедряет решения, чтобы защитить клиентов от нежелательных звонков и сообщений, стремится обеспечить быстрый и надежный мобильный интернет для поддержания связи с близкими. Все это повышает уровень безопасности клиентов билайн. Особое внимание мы уделяем решению экстренных ситуаций: билайн предоставляет Лизе Алерт передовые технологии для поиска и спасения пропавших людей. Ежегодно совместная работа приносит значительные результаты, включая спасение человеческих жизней, — комментирует директор Волгоградского отделения билайн Егор Лопушков.
В 2023 году отряд получил 48 320 заявок на поиск пропавших людей по всей стране, из них 38 385 человек удалось спасти. В Волгоградской области поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» получил 372 заявки на поиск пропавших людей. Из них 239 человек были найдены живыми.
Для поиска пропавших людей «Лиза Алерт» использует различные технологии, предоставленные билайн.
Горячая линия 8(800)700-54-52
Ежедневно в круглосуточном режиме «Лиза Алерт» получает заявки на поиск людей и важные свидетельства по всей стране. За прошлый год на горячую линию поступило более 127 тысяч звонков.
Система смс-информирования «Потеряться — не значит пропасть»
С 2018 года к смс-информированию подключились и стали добровольцами более 87 тыс. человек в 63 регионах России. За 2023 год было разослано более 2,2 млн смс-сообщений.
Оповещения потенциальных свидетелей
С помощью механизмов Big Data анализируется огромное количество данных об абонентах. Так, СМС стали получать те, кто конкретно мог сыграть ключевую роль в поиске человека. Это люди, которые бывают в том месте, где потенциально может находиться пропавший.
Беспилотная авиационная система (БАС)
БАС состоит из дрона с полетной дальностью до 25 км с возможностью поиска в темноте, мощного тепловизора и нейросети «Beeline AI — поиск людей». За 2023 год дроны отряда принесли 389 316 снимков, из них нейросетью было просмотрено 309 156 снимков, сэкономлено 22 690 человеко-часов. Общая площадь поисковых задач составила 289 км2.
Технология Multisim
Multisim — это решение, представляющее собой роутер, который объединил в себе мощности четырех операторов для увеличения скорости мобильного интернета и обеспечения устойчивой связи в труднодоступной местности. Он решает задачи по оснащению интернетом поискового штаба и может использоваться для управления приборами беспилотной авиации.
Билайн и «ЛизаАлерт» продолжают сотрудничать и внедрять новые технологии для поиска пропавших людей. Это позволяет спасать больше жизней и возвращать людей домой.
Фото предоставлено ПАО «Вымпелком»
Реклама. ПАО «ВымпелКом». Подробнее на сайте: beeline.ru
г. Москва, ОГРН 1027700166636

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