Росгидромет прогнозирует позднее половодье на Волге из-за холодного марта





Низкие температуры в ночное время и сохраняющийся снежный покров откладывают половодье на Волге и Каме. Об этом сегодня, 11 марта, сообщили в Росгидромете. По прогнозам специалистов, реки наполнятся водой в этом году на две-три недели позже обычного.

– Почти на всей территории водосбора до сих пор лежит снег. На 70% площади в марте температура воздуха прогнозируется ниже средних значений, – такие данные озвучили на заседании Межведомственной рабочей группы по регулированию режимов работы водохранилищ Волжско-Камского каскада под председательством замруководителя Росводресурсов Вадима Никанорова.

По данным Росгидромета, суммарный приток воды в водохранилища Волги и Камы в феврале составил 8,8 кубических километров при норме 6,5. В марте ожидается поступление 10-14 кубических километров воды при норме 9,4, в первом квартале прогнозируется приток к пределах 25-31,8 кубических километров при норме 23,5.

– Предполоводная сработка на Волжско-Камском каскаде продолжается. Сейчас готовность водохранилищ превышает 60%. К 1 апреля все емкости должны быть готовы к приему весеннего паводка, – сообщили в ведомстве.

Режим работы гидроузлов на Волге и Каме будет корректироваться в зависимости от развития паводковых процессов.