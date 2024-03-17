2-метровый леденец в форме петуха установили в ЦПКиО Волгограда

Огромный леденец весом 350 килограммов установили сегодня, 17 марта, в Центральном парке культуры Волгограда, где второй день празднуют Масленицу. Как сообщили V102.RU в пресс-службе парка, изготовил 2-метровую конфету в форме петуха волгоградский кондитер Алексей Щербаков.

Леденец отливали по традиционному рецепту, только продуктов на него ушло в разы больше. Форму для конфеты изготовили по чертежам с учетом силы тяжести.

Съедобную фигуру петуха, которая красиво завернута в прозрачную обертку, установили на площадке между колесом обозрения и свадебной каруселью.

- Рядом с леденцом сегодня водят хороводы, поют частушки и народные песни, а также бесплатно раздают сладкие леденцы на палочке, - рассказали в ЦПКиО.

Напомним, что в 17.00 в парке сожгут 8-метровое чучело Масленицы.

Фото: пресс-служба ЦПКиО