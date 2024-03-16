В соцсетях и мессенджере WhatsApp* распространяются голосовые сообщения с информацией о летающих по территории Волгоградской области «шарах со взрывчаткой», сообщает V102.RU со ссылкой на Telegram-канал «Мобилизация 34», назвавший эти рассылки фейком.

При этом авторы канала уточнили, что позавчера в регионе действительно был замечен странный объект:

— На территории одного из районов региона упал метеозонд с минометным снарядом иностранного производства и устройством для дистанционного сброса. Боеприпасы данного калибра передаются Украине странами НАТО и ВСУ активно применяют такие метеозонды-переносчики вместо БПЛА, — цитирует V102.RU сообщение Telegram-канала. — Доверяйте только проверенной информации!





Стоит отметить, что метеозонды оснащенные западными минами, применяются Украиной в преступных целях, так как невозможно предугадать траекторию движения этих объектов, которые, по сути, могут прилететь в любой населенный пункт, что будет расценено как атака на мирное население и гражданскую инфраструктуру. При этом киевский режим заявляет, что оружие, поставляемое странами Запада, применяется лишь по военным целям — якобы для этого используются высокоточные образцы.

Если вы заметили не поддающиеся классификации летящие объекты, а также подозрительные предметы на земле, ни в коем случае не пытайтесь их осмотреть, а незамедлительно сообщайте в администрацию своего района (города или села), полицию или на телефон горячей линии по номеру «112».

*WhatsApp — мессенджер, принадлежащий корпорации Meta, признанной в России экстремистской.

Фото: «Мобилизация 34» / t.me