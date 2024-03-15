Волгоградский ЦПКиО замахнулся на всероссийскую премию





Дирекция Центрального парка культуры и отдыха в Волгограда (ЦПКиО) подала заявку на участие в премии «Парки России». По сведениям пресс-службы парка, подобный конкурс среди проводится в нашей стране впервые. Учредители премии – Минстрой России, Ассоциация парков России, а также всероссийские общество охраны природы и ассоциация развития местного самоуправления.

Оцениваться заявленные на премию парки-кандидаты будут по ряду критериев. Это и общее состояние парка, и развитость инфраструктуры. Немаловажными факторами, которые повлияют на конечный результат, станут посещаемость, активность в социальных сетях и и т.д. В экспертный совет премии входят заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ Алексей Ересько, первый заместитель председателя Госдумы РФ по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Вячеслав Фетисов, директора ведущих парков России, сотрудники федеральных органов власти, известные архитекторы, отраслевые эксперты, а также представители оргкомитета премии.

Напомним, что ЦПКиО является не только крупнейшим парком Волгограда, но и одним из крупнейших парков страны, работающим круглый год. На территории расположены порядка 40 аттракционов и активностей, в том числе 50-метровое колесо обозрения. Каждые выходные в парке проводятся праздники и фестивали, а также проходят мероприятия федерального и регионального уровня.

– За 2023 год посещаемость ЦПКиО составила 1,8 млн человек. В премии Центральный парк культуры и отдыха соревнуется с другими парками в категории «Крупные города», – уточняют в дирекции ЦПКиО.

Финальный список из 5 лауреатов в каждой из номинаций будет сформирован до 18 марта.