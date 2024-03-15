Жительница Волгограда на поводке привела кота на выборы президента

Необычная парочка замечена сегодня, 15 марта, на избирательном участке, расположенном в Волгоградском облсовпрофе. Как рассказали V102.RU очевидцы, пожилая женщина пришла сюда с котом на поводке. Домашний питомец вызвал улыбки и умиление у сотрудников УИК и избирателей.







Напомним, сегодня в 8-00 ч. по всей стране, в том числе и в Волгоградской области, открылись избирательные участки на выборах Президента России. Голосование закончится 17 марта в 20-00 ч.



Молодые избиратели, которые проголосуют впервые в жизни, получат на память сувениры.

