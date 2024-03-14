



В Волгограде 17-летний Анвар Габибулаев спас девочку, которая провалилась под лед на водоеме возле ЖК «Бейкер Стрит» в Дзержинском районе. Как признался сам молодой человек, он случайно стал свидетелем происшествия и тут же бросился на помощь.

– Вчера, 13 марта, приблизительно в 4 дня часа я вернулся после учебы из колледжа домой. Не успел раздеться, как услышал крик. Выглянул в окно и увидел тонущего подростка лет 14-16, – вспоминает Анвар. – Не думая, я побежал обратно на улицу.





К тому моменту, когда Анвар оказался рядом с водоемом, девочка, по его словам, по грудь в жутком испуге барахталась в воде.

– Я начал ее тянуть, но было очень скользко. Она тянула меня к себе в воду, – рассказал юноша. – Мне удалось вовремя схватиться за выступ из льда и со всей силы потянуть девочку к себе. Еще чуть-чуть – и мы оба оказались в воде.

Дальше, вспоминает молодой герой, он передал пострадавшую одной из прохожих, которая вызвалась отвести девочку домой.

– Рядом оказалась женщина, которая спросила у нее, где она живет. Она показала пальцем на соседний дом. Похвалила меня и повела домой. А я уже пошел домой греться, – буднично рассказывает волгоградец.

Напомним, что последние дни столбики термометров в Волгограде показывают повышение температуры воздуха в дневные часы. А это значит, толщина льда на водоемах стремительно уменьшается. В таких условиях выходить на лед чрезвычайно опасно.