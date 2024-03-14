



Новоаннинский районный суд вынес постановление об административном правонарушении в адрес собственника магазина напольных покрытий. Он заплатит штраф в сумме 30 тысяч рублей за отсутствие договора на вывоз отходов, образующихся в процессе торговой деятельности.

С августа 2023 года бизнесмен игнорировал заключение договора с региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «ЭкоЦентр». При этом ежедневно в процессе оптово-розничной торговли образуется мусор, который зачастую предприниматели выносят на ближайшие контейнерные площадки населения.

Напомним, что регоператор оказывает коммунальную услугу в Волгоградской области с августа прошлого года. С этого момента действует договор публичной оферты, он распространяется, как на физические, так и на юридические лица, которые по закону несут ответственность за образуемые в процессе коммерческой деятельности отходы. Компания-оператор вправе выставить счета за вывоз мусора с августа 2023 года всем ИП и юрлицам, работающим в этот период, независимо от того, подписали они договор или нет.

По данным «ЭкоЦентра», в Новоаннинском районе порядка 1000 юрлиц и ИП еще не заключили договор на вывоз мусора. Подать заявку на заключение договора представители бизнеса могут в любом абонентском участке компании.