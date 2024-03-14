Волгоград вошел в топ-10 самых популярных речных туристических маршрутов

С открытием речной навигации 2024 года начался новый сезон речных туристических путешествий. Эксперты проанализировали первые весенние данные о продажах и составили топ-10 наиболее популярных направлений.

Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сервис бронирования отелей Tvil.ru, Волгоград в рейтинге занял третью строчку. По информации специалистов, средняя продолжительность речного тура в город-герой составляет 2 ночи, а стоимость — 7,5 тыс. рублей.

Первое и второе места в рейтинге занимают, соответственно, Казань и Нижний Новгород. На четвёртой позиции по популярности у туристов Ярославль, на пятой — Иркутск, на шестой — Новосибирск, на седьмой — Ростов-на-Дону, на восьмой — Псков, на девятой — Красноярск. Завершает ТОП-10 Самара.