Бочаров на совещании с газовиками в Волгограде озвучил рекордные цифры

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров озвучил рекордные цифры по отгрузке продукции газовым компаниям, сообщает V102.RU.

— В целом за прошедшие пять лет в адрес «Газпрома» предприятиями Волгоградской области отгружена промышленная продукция общей стоимостью около 114 миллиардов рублей. В том числе в 2023 году мы, по предварительным данным, вышли на рекордный уровень — более 30 миллиардов рублей, — подчеркнул глава региона. — Потенциал у нас достаточно серьезный. Промышленно-производственный комплекс Волгоградской области готов выполнить самые сложные задачи.

Также в ходе совещания с партнерами обсуждалась реализация проектов газификации в регионе, вопросы развития рынка газомоторного топлива, импортозамещения и индустриальной кооперации.

К слову, волгоградский регион может похвастаться поставками предприятиям газовой отрасли на уровне страны металлических и обетонированных труб, оборудования и комплектующих для добычи, транспортировки и переработки газа. На сегодня 67 организаций области заняты выпуском 89 видов импортозамещающей продукции, что играет важную роль в обеспечении технологического и промышленного суверенитета России.

На совещании были подняты и рассмотрены такие вопросы, как совместное выполнение задач, поставленных президентом России в Послании Федеральному Собранию, касающихся подключения к системам газоснабжения СНТ. Акцентировано внимание на экологической составляющей при реализации проектов.

Напомним, накануне сенатор Совфеда, секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак прибыл в Волгоградскую область с однодневным визитом, в ходе которого вместе с губернатором региона Андреем Бочаровым подключил площадку уникального центра «Юный ястреб» в Среднеахтубинском районе по президентской программе догазификации. Также голубое топливо получили домовладения в отдаленном хуторе Белужино-Колдаиров Иловлинского района.