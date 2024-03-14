Диалоговые тренажёры от билайн бизнес ускоряют обучение персонала

Телеком 14.03.2024 11:04
0
14.03.2024 11:04
Цифровые тренеры воспроизводят реальные диалоги и помогают компаниям внедрять стандарты продаж и клиентского сервиса.
Билайн бизнес выходит в нишу диалоговых тренажёров для быстрого обучения персонала. На базе сервиса «Виртуальный оператор» билайна компании могут создавать речевых ботов, чтобы автоматизировать онбординг новых сотрудников и улучшать навыки общения уже работающих специалистов — от продавцов и операторов кол-центров до курьеров и экспедиторов.
На платформе «Виртуальный оператор» от билайн бизнес можно настроить индивидуальные сценарии для диалоговых тренажёров. Цифровой тренер не только озвучивает заданные реплики, но и распознаёт ответы пользователя, даёт рекомендации в режиме реального времени, как улучшить ответ в соответствии с принятыми стандартами, формирует отчёт по результатам прохождения курса, опроса или интервью.
Применение диалоговых тренажёров помогает компаниям не только сделать обучение персонала более эффективным, но и повысить лояльность клиентов. Так, время обучения курьеров одного из крупных маркетплейсов сократилось в два раза, а индекс удовлетворённости клиентов (CSI) вырос на 10% .
Тренажёр на основе платформы «Виртуальный оператор» от билайн бизнес можно использовать на мобильном телефоне в удобное для сотрудника время. При этом количество пользователей тренажёра и попыток прохождения курса или опроса определяется работодателем.
— Диалоговые тренажёры — часто используются, когда нужно быстро обучить новых сотрудников, внедрить изменения в скриптах, улучшить навыки коммуникации в конфликтных ситуациях или, например, научить проявлять больше эмпатии к клиентам. Также многие компании используют цифровых тренеров для обучения в сфере информационной безопасности и применения внутренних регламентов. А чтобы отслеживать, насколько сотрудники будут в дальнейшем соблюдать принятые в компании стандарты общения, можно подключить речевую аналитику от билайн бизнес, — комментирует Полина Проворова, руководитель по развитию продуктов на основе речевых технологий ПАО «ВымпелКом».
Изображение от Freepik.
Реклама. ПАО «ВымпелКом», подробнее — на сайте beeline.ru
Интернет-магазины и сервисы могут самостоятельно подключать «Мобильный ID» от билайн бизнес12.03.2024 13:14
Телеком 12.03.2024 13:14
«Ростелеком» и «Оптиковолоконные Системы» будут развивать передовые отечественные технологии11.03.2024 15:57 Реклама
Телеком 11.03.2024 15:57 Реклама
Победы из проблем: состоялась премьера психологической драмы «Неверные» от Wink.ru08.03.2024 10:40 Реклама
Телеком 08.03.2024 10:40 Реклама
«Ростелеком» подвел итоги третьего сезона онлайн-курса «Цифровое образование»07.03.2024 12:30 Реклама
Телеком 07.03.2024 12:30 Реклама
Мифы и реальность о рекламных СМС-рассылках07.03.2024 09:44
Телеком 07.03.2024 09:44
В Волгограде точечно увеличили скорость интернета в одном из южных районов04.03.2024 10:28
Телеком 04.03.2024 10:28
Четыре села Волгоградской области получили доступ к скоростному интернету и мобильной связи29.02.2024 09:12
Телеком 29.02.2024 09:12
Снятую в Волгограде военную мелодраму покажут по всей стране 23 февраля22.02.2024 13:44
Телеком 22.02.2024 13:44
Клиенты билайн в Волгоградской области проговорили более 2 млн минут через WiFi21.02.2024 10:31 Реклама
Телеком 21.02.2024 10:31 Реклама
МегаФон поможет Минцифры бороться с фишингом и утечками персональных данных20.02.2024 13:00
Телеком 20.02.2024 13:00
«Ростелеком» в Волгограде провел предпремьерный кинопоказ сериала «ГДР»15.02.2024 17:42 Реклама
Телеком 15.02.2024 17:42 Реклама
Билайн представляет новинки Samsung: Galaxy S24 уже в продаже в России15.02.2024 16:08 Реклама
Телеком 15.02.2024 16:08 Реклама
Билайн бизнес запустил Wi-Fi в автобусах столицы Дагестана14.02.2024 12:30 Реклама
Телеком 14.02.2024 12:30 Реклама
Волгоградцы получат второй смартфон в подарок при покупке в билайне13.02.2024 14:33
Телеком 13.02.2024 14:33
В Волгограде оцифровали образовательный процесс студентов аграрного университета12.02.2024 11:43
Телеком 12.02.2024 11:43