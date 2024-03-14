Телеком

Диалоговые тренажёры от билайн бизнес ускоряют обучение персонала

Телеком 14.03.2024 11:04
0
14.03.2024 11:04


Цифровые тренеры воспроизводят реальные диалоги и помогают компаниям внедрять стандарты продаж и клиентского сервиса.
Билайн бизнес выходит в нишу диалоговых тренажёров для быстрого обучения персонала. На базе сервиса «Виртуальный оператор» билайна компании могут создавать речевых ботов, чтобы автоматизировать онбординг новых сотрудников и улучшать навыки общения уже работающих специалистов — от продавцов и операторов кол-центров до курьеров и экспедиторов. 
На платформе «Виртуальный оператор» от билайн бизнес можно настроить индивидуальные сценарии для диалоговых тренажёров. Цифровой тренер не только озвучивает заданные реплики, но и распознаёт  ответы пользователя, даёт рекомендации в режиме реального времени, как улучшить ответ в соответствии с принятыми стандартами, формирует отчёт по результатам прохождения курса, опроса или интервью. 
Применение диалоговых тренажёров помогает компаниям не только сделать обучение персонала более эффективным, но и повысить лояльность клиентов. Так, время обучения курьеров одного из крупных маркетплейсов сократилось в два раза, а индекс удовлетворённости клиентов (CSI) вырос на 10% .
Тренажёр на основе платформы «Виртуальный оператор» от билайн бизнес можно использовать на мобильном телефоне в удобное для сотрудника время. При этом количество пользователей тренажёра и попыток прохождения курса или опроса определяется работодателем. 
— Диалоговые тренажёры — часто используются, когда нужно быстро обучить новых сотрудников, внедрить изменения в скриптах, улучшить навыки коммуникации в конфликтных ситуациях или, например, научить проявлять больше эмпатии к клиентам. Также многие компании используют цифровых тренеров для обучения в сфере информационной безопасности и применения внутренних регламентов. А чтобы отслеживать, насколько сотрудники будут в дальнейшем соблюдать принятые в компании стандарты общения, можно подключить речевую аналитику от билайн бизнес, — комментирует Полина Проворова, руководитель по развитию продуктов на основе речевых технологий ПАО «ВымпелКом».
Изображение от Freepik.
Реклама. ПАО «ВымпелКом», подробнее — на сайте beeline.ru 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Телеком
12.03.2024 13:14
Телеком 12.03.2024 13:14
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
11.03.2024 15:57 Реклама
Телеком 11.03.2024 15:57 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
08.03.2024 10:40 Реклама
Телеком 08.03.2024 10:40 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
07.03.2024 12:30 Реклама
Телеком 07.03.2024 12:30 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
07.03.2024 09:44
Телеком 07.03.2024 09:44
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
04.03.2024 10:28
Телеком 04.03.2024 10:28
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
29.02.2024 09:12
Телеком 29.02.2024 09:12
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
22.02.2024 13:44
Телеком 22.02.2024 13:44
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
21.02.2024 10:31 Реклама
Телеком 21.02.2024 10:31 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
20.02.2024 13:00
Телеком 20.02.2024 13:00
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
15.02.2024 17:42 Реклама
Телеком 15.02.2024 17:42 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
15.02.2024 16:08 Реклама
Телеком 15.02.2024 16:08 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
14.02.2024 12:30 Реклама
Телеком 14.02.2024 12:30 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
13.02.2024 14:33
Телеком 13.02.2024 14:33
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
12.02.2024 11:43
Телеком 12.02.2024 11:43
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

16:01
Заманивали, а после продавали: в Волгограде осудили последнего работорговцаСмотреть фотографии
15:39
Волгоградскую молодежь возьмут на воспитание в центр «ВОИН»Смотреть фотографии
15:19
Волгоградка за рулем Kia Sportage погибла в лобовом ДТП с фурой под ТамбовомСмотреть фотографии
15:08
Волгоградским студентам проиндексировали стипендии на 71 рубльСмотреть фотографии
15:01
На трассе в Саратове из-за тумана столкнулись 20 грузовиков и легковушекСмотреть фотографии
14:49
Волгоградец устроил наглый дрифт на Mercedes в центре города: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
14:22
ЕвроХим-ВолгаКалий разрабатывает дополнительные противопожарные мероприятияСмотреть фотографии
13:58
Плотину на ерике Каширин под Волгоградом подготовят к мощному гидроударуСмотреть фотографии
13:51
В России бывшего вице-губернатора Волгоградской области ждет СИЗОСмотреть фотографии
13:34
«Как рука поднялась?»: под Волгоградом подстрелили парящего в небе орлана-белохвостаСмотреть фотографии
13:32
Бизнесмен из Новоаннинского района заплатит штраф за отсутствие договора на вывоз мусораСмотреть фотографии
13:26
Идет на рекорд: волгоградский кондитер сварит двухметровый леденецСмотреть фотографии
13:23
Трансляцию с продвинутых участков смогут увидеть волгоградцы на выборахСмотреть фотографии
12:47
В Волгограде подешевели все овощи, кроме картофеля и капустыСмотреть фотографии
12:44
«Пьяную помощь вызывали?»: в Волгоградской области врач скорой приехала на вызов в странном состоянииСмотреть фотографииCмотреть видео
12:32
Электричку Волгоград-Волжский пустят 18 марта для болельщиковСмотреть фотографии
12:28
На НПЗ ЛУКОЙЛа в Волгограде за качеством продукции помогает следить цифровая системаСмотреть фотографии
12:04
Владимир Путин обратился к россиянам 14 мартаСмотреть фотографии
11:24
Глава СНТ в Волгограде получил штраф за санкции против дачника-отщепенцаСмотреть фотографии
11:14
«Это феерический бред»: «яблочника» Александра Ефимова судят за интервью в ВолжскомСмотреть фотографии
11:05
В Волгограде за неделю билеты на самолеты подорожали на 22%Смотреть фотографии
11:02
«Легкие» в подарок: мэрия отметит 70-летие Волжского высадкой тысяч деревьев и кустарниковСмотреть фотографии
10:47
Фурам въезд воспрещён: в Волжском продолжается охота на водителей большегрузовСмотреть фотографии
10:32
В Волгограде назначен врио начальника ГУ МЧС после ухода ЛюбавинаСмотреть фотографии
10:18
«Полки уже пустые»: в Волжском закрывается строительный гипермаркет OBIСмотреть фотографии
09:48
Подозрительное сливочное масло ищут на прилавках в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:43
Волгоград вошел в топ-10 самых популярных речных туристических маршрутовСмотреть фотографии
09:26
В Волгоградской области простились с добровольцем-снайперомСмотреть фотографии
08:45
Волгоградские депутаты соберутся 14 марта ради одного вопросаСмотреть фотографии
08:02
«А так всегда будет?»: цены на бензин в Волгоградской области удерживают полтора месяцаСмотреть фотографии
 