Волгоградцев приглашают отметить Масленицу поездкой в «Экскурсионном вагоне»

16 марта в Волгограде состоится тематический рейс «Экскурсионного вагона» ПривЖД. Транспортная компания приглашает всех желающих отметить Масленицу поездкой в музей-заповедник «Старая Сарепта».

– В пути пассажиров ожидает квест-игра на тему истории Волгограда, а в учреждении культуры — веселые уличные гуляния, народные игры и блины с горячим чаем. Участники мероприятия узнают о традициях празднования Масленицы, а в рамках мастер-класса создадут куклу-оберег «Веснянку», – рассказали ИА «Высота 102» в пресс-службе ПривЖД.

Спецрейс отправится со станции Волгоград-1 в 10:52. Мероприятие займет чуть больше четырех часов. Обратно экскурсионный вагон вернется в 15:21.