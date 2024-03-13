В центре Волгограда установят шестиметровый столб для смелых





Жителей Волгограда приглашают проводить зиму в предстоящие выходные в парк Комсомольский сад. Для гостей здесь готовят масленичные развлечения.

Празднование Широкой Масленицы в парке в центре Волгограда будет проходить 17 марта с полудня.

– Нас ждут концерты волгоградских коллективов, хороводы, «ручейки», плетение оберегов из сена, мастер-классы. А еще настоящая масленичная забава – шестиметровый столб, на верхушке которого будут находиться призы для смельчаков, рискнувших забраться на него, – рассказали в дирекции парка.

В начале каждого часа – с 13.00 до 16.00 – в Комсомольском саду можно будет бесплатно поесть блинов. На сцене Круглой площади и рядом будут выступать артисты в образах сказочных героев.

– На новой площади будет установлен Масленичный Столб, организаторы «Мужских игр парка» соберут самых сильных и отчаянных гостей парка, чтобы посоревноваться в перетягивании каната, гиревом чемпионате и сшибках «Стенка на стенку», «сам на сам», – анонсируют в Комсомольском саду.

В 17.15 на сцене Круглой площади начнется сказочное представление, посвященное проводам Зимы, после чего Масленичный поезд вслед за лошадиной процессией отправится на Большую Площадь, чтобы посмотреть финальное файер-шоу от студии «Атом».

Завершится праздник в 18.30.

Фото: парк Комсомольский сад