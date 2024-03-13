Общество

В центре Волгограда установят шестиметровый столб для смелых

Общество 13.03.2024 13:13
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13.03.2024 13:13


Жителей Волгограда приглашают проводить зиму в предстоящие выходные в парк Комсомольский сад. Для гостей здесь готовят масленичные развлечения. 

Празднование Широкой Масленицы в парке в центре Волгограда будет проходить 17 марта с полудня.  

Нас ждут концерты волгоградских коллективов, хороводы, «ручейки», плетение оберегов из сена, мастер-классы. А еще настоящая масленичная забава – шестиметровый столб, на верхушке которого будут находиться призы для смельчаков, рискнувших забраться на него, – рассказали в дирекции парка. 

В начале каждого часа – с 13.00 до 16.00 – в Комсомольском саду можно будет бесплатно поесть блинов. На сцене Круглой площади и рядом будут выступать артисты в образах сказочных героев. 

На новой площади будет установлен Масленичный Столб, организаторы «Мужских игр парка» соберут самых сильных и отчаянных гостей парка, чтобы посоревноваться в перетягивании каната, гиревом чемпионате и сшибках «Стенка на стенку», «сам на сам», – анонсируют в Комсомольском саду. 

В 17.15 на сцене Круглой площади начнется сказочное представление, посвященное проводам Зимы, после чего Масленичный поезд вслед за лошадиной процессией отправится на Большую Площадь, чтобы посмотреть финальное файер-шоу от студии «Атом».

Завершится праздник в 18.30. 

Фото: парк Комсомольский сад 

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