До +9 градусов потеплеет в Волгоградской области на выходных





В Волгоградской области синоптики прогнозируют потепление на предстоящих выходных. Согласно краткосрочному прогнозу Волгоградского ЦГМС, в отдельных районах региона столбики термометров поднимутся до отметки +9 градусов. При этом ночные морозы также станут заметно ослабевать.

Так, по сведениям волгоградских синоптиков, 14 марта в регионе осадков не ожидается, будет ясная и солнечная погода. Днем южных районах ожидается до +5 градусов.

Такая же погода сохранится в Волгоградской области и в первый выходной день на этой неделе – 15 марта. Единственное, о чем предупреждают специалисты, – это возможности гололедицы на дорогах в утренние часы. Волгоградским водителям и гостям региона следует учитывать это предостережение при передвижении по региональным дорогам.

В субботу, 16 марта, синоптики ожидают потепление до +9 градусов. В регионе сохранится солнечная погода. Ветер будет слабым – с порывами до 10 метров в секунду.

Ночные температуры ожидаются в указанные сутки на уровне от -1 до -6 градусов.

Ранее синоптики рассказали корреспондентам ИА «Высота 102» о том, когда в Волгоградскую область придет стабильно теплая весна.