32 района Волгоградской области признали опасными из-за «малой чумы»

Последний случай в области был зарегистрирован в 2007 году у жителя Николаевского района. Заразиться инфекцией можно не только от укусов больных животных, но даже при вдыхании воздуха, образующегося при переработке зерна, перекладке соломы и сена, если там находились инфицированные грызуны.
Туляремия характеризуется лихорадкой, интоксикацией и клиническими проявлениями в зависимости от механизма заражения (поражение кожи, глаз, слизистой ротоглотки, легких, кишечника, лимфатических узлов).
Защититься от инфекции можно дератизацией (обработкой от грызунов), а также вакцинацией.