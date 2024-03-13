32 района Волгоградской области признали опасными из-за «малой чумы»





Волгоградские эпидемиологи предупредили об инфекции, которая не фиксировалась в регионе 17 лет, однако она по-прежнему остается опасной. Как сообщили V102.RU в региональном управлении Роспотребнадзора, речь идет о туляремии, которую еще называют «малой чумой», распространяемой грызунами и кровососущими членистоногими. Волгоградские эпидемиологи предупредили об инфекции, которая не фиксировалась в регионе 17 лет, однако она по-прежнему остается опасной. Как сообщили V102.RU в региональном управлении Роспотребнадзора, речь идет о туляремии, которую еще называют «малой чумой», распространяемой грызунами и кровососущими членистоногими.

Туляремия очень заразна: восприимчивость людей к ней составляет почти 100%. Почти вся территории региона, а именно – 32 района, является эпидемиологически опасной в отношении этого заболевания.Последний случай в области был зарегистрирован в 2007 году у жителя Николаевского района. Заразиться инфекцией можно не только от укусов больных животных, но даже при вдыхании воздуха, образующегося при переработке зерна, перекладке соломы и сена, если там находились инфицированные грызуны.Туляремия характеризуется лихорадкой, интоксикацией и клиническими проявлениями в зависимости от механизма заражения (поражение кожи, глаз, слизистой ротоглотки, легких, кишечника, лимфатических узлов).Защититься от инфекции можно дератизацией (обработкой от грызунов), а также вакцинацией.