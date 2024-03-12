«Пока не пускают»: в Волжском на 2 километра растянулась пробка из фур











Транспортный коллапс наблюдается в эти минуты в Волжском. Как рассказали V102.RU водители, которые уже около получаса стоят в пробке, сотрудники ГИБДД останавливают грузовики на выезде из города, заставляя съезжать на обочины. Некоторые фуры отправляют на стоянку гипермаркета «Леруа Мерлен». Полицейские объясняют это мерами безопасности в связи с приездом в Волгоград первых лиц государства. Транспортный коллапс наблюдается в эти минуты в Волжском. Как рассказали V102.RU водители, которые уже около получаса стоят в пробке, сотрудники ГИБДД останавливают грузовики на выезде из города, заставляя съезжать на обочины. Некоторые фуры отправляют на стоянку гипермаркета «Леруа Мерлен». Полицейские объясняют это мерами безопасности в связи с приездом в Волгоград первых лиц государства.

Также водители сообщают, что на плотину Волжской ГЭС не пропускают и ГАЗели. В двухкилометровой пробке на выезде застрял и общественный транспорт, который курсирует в сторону поселка Краснооктябрьский и речпорта– автобусы №4, 34, 5.

Также водители сообщают, что на плотину Волжской ГЭС не пропускают и ГАЗели. В двухкилометровой пробке на выезде застрял и общественный транспорт, который курсирует в сторону поселка Краснооктябрьский и речпорта– автобусы №4, 34, 5.

По свидетельствам очевидцев, подобные картины наблюдаются и при въезде в Волгоград со стороны Волжского. Там также стоит грузовой транспорт.





Очевидцы сообщают о заторе и в другом месте - на подъезде к Волгограду со стороны Дубовки. Там также остановлен крупногабаритный транспорт.





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