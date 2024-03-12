Волгоградцы заметили нехватку в аптеках препаратов для сердечников





Жители Волгограда пожаловались на нехватку в аптеках препаратов для людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. В частности, горожане обращают внимание на исчезновение лекарства против аритмии под торговой маркой Сотагексал. Как рассказали V102.RU волгоградцы, найти необходимые таблетки с большим трудом удается уже второй месяц.

– Никогда с этим препаратом проблем не было, всегда покупала его без каких-либо трудностей, – рассказала одна из читательниц информагентства Татьяна. – Сейчас его не могу найти в аптеке. Все уже обзвонила. Как буду без него обходиться, если не найду его в ближайшее время, я не знаю.

По словам волгоградки, у лекарства, которое она ежедневно принимает от аритмии, был единственный немецкий аналог, но он пропал еще в предыдущем году.

– С этой проблемой я ходила к своему лечащему врачу, но, как оказалось, что никаких других аналогов нет, – пожаловалась женщина. – Сотагексал у меня остался еще на две недели, надеюсь, к тому времени он все-таки появится в аптеках.

В свою очередь в облздраве пояснили, что для льготной категории граждан препарат отпускается в плановом порядке, а в случае отсутствия лекарственного препарата в аптеках все-таки аналог должен подбирать лечащий врач.

– Закупки облздравом лекарственного препарата с МНН Соталол для льготной категории граждан осуществляется в плановом режиме, контракты заключены, осуществляется поставка, – рассказали в ведомстве. – При трудностях в приобретении лекарственного препарата в розничной сети рекомендуем обратиться к лечащему врачу для возможной аналоговой замены.

Прозвонившему крупные сетевые аптеки города rорреспонденту V102.RU удалось найти препарат лишь в одной аптеке «Волгофарм», а также в одной аптеке «Вита» и в одной аптеке сети «Социальная аптека». Во всех торговых точках количества упаковок ограничено.