Жители сел Волгоградской области остались без почтовых отделений





В селах Ленинского и Камышинского районов Волгоградской области местные жители совместно с уполномоченным по правам человека обратили внимание прокуратуры на массовое закрытие почтовых отделений, сообщает V102.RU.

Так, жители Ленинского района пожаловались на закрытие почт в поселках Степана Разина, Каршевитое и Солодовка. Выяснилось, что в населенных пунктах не осталось ни одного действующего отделения. Не досчитались отделения и жители села Барановка в Камышинском районе. Там почта не работала еще с сентября 2022 года из-за изношенности помещения и отсутствии работников.

– Проведенная органами прокуратуры проверка выявила бездействие УФПС Волгоградской области по устранению ранее выявленных нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства: износ потолков и стен, отсутствие водоотведения, горячего, холодного водоснабжения и водонагревательных устройств в данном помещении почтовой связи, – рассказал информагентству омбудсмен. – Предпринятые УФПС Волгоградской области – филиала АО «Почта России» по устранению недостатков в рамках рассмотрения, вынесенного органами прокуратуры представления, не решили проблему полновесного функционирования почтового отделения до настоящего времени.

По мнению правозащитника, почтовая служба продолжает играть в жизни граждан значимую роль. К тому же, действующее законодательство предусматривает наличие в каждом муниципальном образовании не менее одного отделения почтовой связи.

В свою очередь в пресс-службе УФПС Волгоградской области пояснили, что отделения почты закрылись лишь временно из-за нехватки персонала и проблем с помещениями.

– Мы не закрываем почтовые отделения и не оставляем наших клиентов без почтовых услуг. Временно, из-за нехватки персонала или проблем с помещением, некоторые сельские почтовые отделения приостанавливают работу, – прокомментировали в УФПС. – Но мы продолжаем оказывать почтовые услуги жителям этих населенных пунктов: доставляем пенсии и другие социальные пособия, газеты и журналы, принимаем на дому оплату за ЖКХ, налоги, штрафы, кредиты. Параллельно мы активно укомплектовываем штат отделений, приостановивших свою работу, и совместно с местными администрациями ищем и ремонтируем помещения для новых почтовых офисов.