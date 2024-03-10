В парке Волгограда появилась аллея красных фонарей

Фото Комсомольский сад VK.com
Общество 10.03.2024 15:03
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10.03.2024 15:03
Фото Комсомольский сад VK.com
Аллею в Комсомольском саду Волгограда украсили красными китайскими фонарями. Как сообщили V102.RU в администрации учреждения, таким образом канал ТНТ рекламирует новое шоу «Сокровища императора», которое стартует сегодня, 10 марта.
В шоу примут участие известные блогеры и певцы – в частности, блогер из Волгограда Женя Ершов с мамой Еленой Путылиной, Мария Погребняк, Алана Мамаева, Давид Манукян и его брат Арман Давтян, Зураб Матуа и Андрей Аверин, Иван и Андрей Пышненко, Олег и Александра Верещагины, Женя Искандарова, Карина Кокс, Анатолий Цой, Валентин Ли, а также Филипп Киркоров и Вольфганг Черни.
По задумке организаторов шоу, участники должны выжить в китайском мегаполисе, не зная языка этой страны. А победитель получит крупный денежный приз.
Фото Комсомольский сад VK.com
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