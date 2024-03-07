В ЕР поздравят с праздником 8 Марта женщин-медиков на СВО

Общество 07.03.2024 10:59
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07.03.2024 10:59
Поздравления для жительниц регионов, многодетных мам, матерей, жен и дочерей бойцов СВО, женщин-медиков и военнослужащих, ветеранов, участниц волонтерских миссий партии организуют к 8 Марта «Единая Россия» и «Молодая Гвардия», сообщает сайт ER.ru.
— Невозможно представить ни одну сферу жизни, в которой бы ни участвовали наши женщины. «Единая Россия» здесь не исключение. Растет представительство женщин среди секретарей первичных отделений партии, волонтёров, депутатов разного уровня. На хрупких женских плечах держится многое в нашей стране. И в партии. За это огромное им человеческое спасибо. За заботу, чуткость и неравнодушие, — отметил в преддверии праздника секретарь генсовета партии Андрей Турчак.
В штабах общественной поддержки, которые партия открыла в 77 регионах, пройдет акция «Твоя весна». Для жен, матерей и дочерей военнослужащих проведут творческие занятия, психологические тренинги и профессиональные фотосессии. Также на площадке штабов в ряде регионов будут работать фотовыставки «Героини тыла», посвященные женщинам-волонтерам.
Помимо этого, пройдет «Неделя женского здоровья» — это серия консультаций, лекций и тренировок в рамках всероссийского зимнего марафона «Сила России». А на улицах городов активисты будут дарить женщинам цветы и открытки.
— Мы проведем акции и раздадим десятки тысяч цветов. Обязательно поздравим женщин из семей наших Героев, которые находятся в зоне СВО. Передадим поздравления мамам, бабушкам и дочерям наших коллег, молодогвардейцев, которые сейчас добровольцами участвуют в спецоперации. И будем поздравлять наших дорогих женщин-врачей, в том числе в Мариуполе, Донецке, Токмаке и городах ЛНР, — рассказал председатель «Молодой Гвардии Единой России» Антон Демидов.
Также молодогвардейцы подарят цветы и подарки проводницам поездов дальнего следования, которые в праздник отправятся с Казанского, Ленинградского и Ярославского вокзалов Москвы.
В Волгоградской области в преддверии Международного женского дня, как и по всей стране, пройдут десятки праздничных акций. Активисты местных отделений партии, депутаты разных уровней будут поздравлять прекрасных женщин с теплым весенним праздником.
— В центре особого внимания – наши женщины-ветераны, труженицы тыла – люди, которые вынесли на своих плечах много трудностей, их особенно хочется порадовать, — прокомментировал секретарь Волгоградского регионального отделения партии «Единая Россия», сенатор РФ Сергей Горняков. — Обязательно поздравим жен и матерей участников СВО, которые сегодня защищают нашу Родину, мужественно сражаются на фронте. В ряде муниципалитетов при поддержке партии и представителей социально ответственного бизнеса для женщин будут организованы интересные тематические мастер-классы, концерты и творческие встречи.
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