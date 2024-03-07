Неожиданный снег удивил волгоградцев 7 марта

По-прежнему регион не собираются покидать морозы. Ночью в некоторых районах в ближайшие три дня может опускаться до -12 градусов. Днем ожидается от небольшого минуса до слабого плюса.
Общество 07.03.2024 08:39
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07.03.2024 08:39
По-прежнему регион не собираются покидать морозы. Ночью в некоторых районах в ближайшие три дня может опускаться до -12 градусов. Днем ожидается от небольшого минуса до слабого плюса.
В Волгограде неожиданно утром 7 марта выпал снег. Как сообщает V102.RU, погодные ресурсы не прогнозировали накануне выпадение каких-либо осадков в областном центре.Но сегодняшний снег будет не последним на этой неделе. Мокрый снег с дождем в регионе ожидается также 9 марта. При этом на дорогах будет наблюдаться гололедица.
По-прежнему регион не собираются покидать морозы. Ночью в некоторых районах в ближайшие три дня может опускаться до -12 градусов. Днем ожидается от небольшого минуса до слабого плюса.
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