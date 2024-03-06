Помощь спасателей МЧС потребовалась волгоградцам после жесткого ДТП





Сотрудникам МЧС пришлось вызволять из искореженной иномарки пострадавших участников ДТП в Тракторозаводском районе Волгограда. Как сообщили V102.RU в ГУ МЧС России по Волгоградской области, столкновение двух автомобилей произошло на улице Героев Сталинграда днем 6 марта.

В результате дорожного происшествия водитель и пассажир одного из автомобилей оказались заблокированы в салоне.





– Прибыв на место происшествия, сотрудники специализированной пожарно-спасательной части произвели деблокирование и оказали первую помощь пострадавшим. После этого пострадавшие были переданы бригаде скорой медицинской помощи, – рассказали в ведомстве.