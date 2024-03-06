Общество

Помощь спасателей МЧС потребовалась волгоградцам после жесткого ДТП

Общество 06.03.2024 18:14
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06.03.2024 18:14


Сотрудникам МЧС пришлось вызволять из искореженной иномарки пострадавших участников ДТП в Тракторозаводском районе Волгограда. Как сообщили V102.RU в ГУ МЧС России по Волгоградской области, столкновение двух автомобилей произошло на улице Героев Сталинграда днем 6 марта.

В результате дорожного происшествия водитель и пассажир одного из автомобилей оказались заблокированы в салоне. 


– Прибыв на место происшествия, сотрудники специализированной пожарно-спасательной части произвели деблокирование и оказали первую помощь пострадавшим. После этого пострадавшие были переданы бригаде скорой медицинской помощи, – рассказали в ведомстве.

По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, авария произошла, предположительно, по вине пострадавшего водителя иномарки. 

По предварительным данным, 72-летний водитель Renault Capture напротив дома номер 20 по улице Героев Тулы, выезжая с прилегающей территории, не уступил дорогу автомобилю Great Wall под управлением 44-летнего мужчины, который двигался по улице Героев Тулы со стороны улицы Гидростроителей в сторону улицы Латошинская, – сообщили в полиции. – В результате ДТП водитель и пассажир автомашины Renault Capture доставлены в больницу. 

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области

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