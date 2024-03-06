В Волжском объявили охоту на торговцев женской радостью





В городе Волжском Волгоградской области, как и в Волгограде, развернулась уличная торговля цветами накануне 8 Марта. Однако, сообщает ИА «Высота 102», не все торговцы смогут реализовать товар покупателям – в городе-спутнике объявили облаву на нелегальных торговцев первоцветами.

– В преддверии Международного женского дня в Волжском проходят рейды, направленные на пресечение несанкционированной торговли цветами, – сообщили в мэрии волжского. – За эту неделю специалисты контрольного управления администрации совместно с сотрудниками полиции посетили восемь точек незаконного сбыта продукции.

По сведениям чиновников, всего за два рабочих дня было составлено 20 протоколов по статье 8.3 Кодекса Волгоградской области об административной ответственности – осуществление торговли вне специально отведенных для этого мест. Нарушителям грозят штрафы – должным лицам в размере до 20 тысяч рублей.