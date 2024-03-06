Общество

В Волжском объявили охоту на торговцев женской радостью

Общество 06.03.2024 18:09
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06.03.2024 18:09


В городе Волжском Волгоградской области, как и в Волгограде, развернулась уличная торговля цветами накануне 8 Марта. Однако, сообщает ИА «Высота 102», не все торговцы смогут реализовать товар покупателям – в городе-спутнике объявили облаву на нелегальных торговцев первоцветами. 

В преддверии Международного женского дня в Волжском проходят рейды, направленные на пресечение несанкционированной торговли цветами, – сообщили в мэрии волжского. – За эту неделю специалисты контрольного управления администрации совместно с сотрудниками полиции посетили восемь точек незаконного сбыта продукции. 

По сведениям чиновников, всего за два рабочих дня было составлено 20 протоколов по статье 8.3 Кодекса Волгоградской области об административной ответственности – осуществление торговли вне специально отведенных для этого мест. Нарушителям грозят штрафы – должным лицам в размере до 20 тысяч рублей. 

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