Общество

Под Волгоградом семьям четверых погибших участников СВО передали ордена Мужества

Общество 05.03.2024 20:45
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05.03.2024 20:45


Сегодня, 5 марта, в городе Ленинске Волгоградской области семьям четверых погибших участников специальной военной операции передали ордена Мужества, передает V102.RU.

По информации администрации Ленинского района, высокими наградами посмертно удостоены рядовые Ковынев Сергей Александрович, Ваймер Фридрих Иванович, Воробьев Илья Валерьевич и Сапельников Иван Сергеевич.  

Памятное мероприятие состоялось в рамках акции «Сильнее стали», инициатором которой выступила Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления. В ходе акции прошла встреча родственников погибших участников СВО и жителей Ленинского района, которые оказывают помощь бойцам. Поддерживают земляков и школьники, которые отправляют участникам СВО письма и собирают посылки к праздникам.


На встрече показали видеозаписи о там, как формируются гуманитарные грузы в зону СВО, а также участников спецоперации, которые тепло благодарят жителей района за помощь и поддержку.

Фото: администрация Ленинского района

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