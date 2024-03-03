В Волгограде объявили сбор средств собаке с отрубленными лапами

По словам зоозащитников, если бы собака отморозила лапы, они были бы на месте. Да и нет сейчас таких сильных морозов, отмечают волонтеры. Маловероятной выглядит версия попадания в капкан, так как отсутствовали все четыре конечности.
Холодку уже оказали первую помощь. Собака может только ползать.
- Что дальше, пока мы не понимаем, знаем лишь одно, что будем ухаживать, залечим раны, а дальше уже жизнь покажет, - решили в «Лисене».
Все, кто хочет помочь несчастному животному, могут перечислить пожертвования на его лечение.
Карта Сбер
4276 1100 1692 3712
Наталья Владимировна М .
Карта привязана к номеру 89033164345.
Фонд «Лисена»
Из этических соображений мы не публикуем кадры с кровью и мясом. Полное видео со спасенной собакой можно посмотреть здесь.
Скриншот видео БФПБЖ "Лисена" VK.com