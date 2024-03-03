Общество

Онкобольной из Михайловки получил лекарства после проверки СК

Общество 03.03.2024 20:27
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03.03.2024 20:27


57-летний Сергей Горин из Михайловки Волгоградской области получил жизненно необходимые лекарства после вмешательства главы СК РФ Александра Бастрыкина.  Радостной новостью поделилась с V102.RU его супруга Валентина.
- Все нам выдали, пока, правда, на полтора месяца, муж уже принимает препараты, - рассказала женщина. – Следователи занимались нашим делом, большое спасибо им, что вопрос решился. Наша семья благодарит и активиста волгоградского отделения ОНФ Ларису Хибовскую, она тоже близко к сердцу приняла ситуацию, в которой мы оказались, и помогла ее обнародовать.
Напомним , V102.RU сообщало о том, что дальнобойщик из Михайловки, который возил гуманитарные грузы в ЛНР и ДНР, в сентябре прошлого года перенес тяжелую операцию – у него диагностировали меланому левой лобной доли головного мозга.
После этого он прошел лучевую терапию. В начале февраля обследование показало рост метастаз в головном мозге. Мужчине выписали два жизненно необходимых для него препарата. Онкобольной должен был их получать по льготе в течение трех месяцев.
Однако в Михайловской ЦРБ мужчине заявили, что таких лекарств нет. Оставшийся без лечения онкобольной мучился от сильных болей, а скорая помощь приезжала к нему несколько раз в день.
В комитете здравоохранения Волгоградской области заверили, что Сергею Горину в ближайшее время будут выданы все препараты. Но раньше отреагировали в СК РФ. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил волгоградским следователям провести проверку по факту не выдачи лекарств онкобольному. И проблема счастливо разрешилась.

 

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