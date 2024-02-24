



Семья 57-летнего Сергей Горина из Михайловки Волгоградской области не может добиться выдачи онкобольному мужчине положенных ему по закону бесплатных лекарств. Как рассказала V102.RU супруга мужчина Валентина, у родных уже нет сил смотреть на мучения родного человека. Семья 57-летнего Сергей Горина из Михайловки Волгоградской области не может добиться выдачи онкобольному мужчине положенных ему по закону бесплатных лекарств. Как рассказала V102.RU супруга мужчина Валентина, у родных уже нет сил смотреть на мучения родного человека.





- Он мучается от сильных болей, к нам скорая по три раза в день приезжает, - уже не скрывает слез его супруга. – Мы бы даже сами купили эти лекарства, хотя они очень дорогие – по 30 и 50 тысяч рублей каждый препарат. Один из них в продаже есть. Но нам его не могут продать, потому что в онкодиспансере не выписали рецепт. То, что написали на бумажке, в аптеке рецептом не считают.

- рассказывает супруга Сергея.В начале сентября прошлого года Сергея прооперировали. После этого он проходил лучевую терапию. В начале февраля мужчина лег на плановое обследование в Волгограде, результаты которого оказались неутешительными - они показали увеличение метастаз в головном мозге., - едва не плачет женщина.ют, - Валентина еле сдерживает отчаяние.Между тем, состояние Сергея пугает его близких.Кроме того, по словам родственников Сергея, врачи им заявили, что бесплатные лекарства мужчина может получить только после того, как оформит группу инвалидности, что вызвало у них шок. Близкие боятся, что эта процедура займет слишком много времени, которое может оказаться фатальным для онкобольного.21 февраля Сергей Горин обратился с письменным заявлением к главному врачу Михайловской ЦРБ Вячеславу Буянову с требованием оказать содействие в получении вышеуказанных препаратов, которые входят в территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, утвержденных законом Волгоградской области., - написал он.Но родственники знают, что стоит за этими сухими строками и никому не желают такое пережить.В комитете здравоохранения Волгоградской области, куда редакция V102.RU обратилась с просьбой пояснить сложившуюся ситуацию, прокомментировали ее следующим образом.- говорится в ответе ведомства.Редакция V102.RU будет следить за развитием событий.