В начале сентября прошлого года Сергея прооперировали. После этого он проходил лучевую терапию. В начале февраля мужчина лег на плановое обследование в Волгограде, результаты которого оказались неутешительными - они показали увеличение метастаз в головном мозге.
- Врачебная комиссия выписала Сергею два жизненно необходимых для него препарата – вемурафениб и кобиметиниб. Он должен был получать их по льготе, бесплатно. Лечение назначено на три месяца. Но вот уже конец февраля, но лекарства эти нам никто так и не выдал, - едва не плачет женщина.
- После возвращения с обследования из Волгограда мы обратились в Михайловскую ЦРБ, где нам сказали, что указанных препаратов нет в наличии. Кроме того, нам заявили, что в онкодиспансере даже не расписали схему и дозировку приема лекарств. Поэтому как их принимать, даже, если бы они были, врачи не знают, - Валентина еле сдерживает отчаяние.
Между тем, состояние Сергея пугает его близких.
21 февраля Сергей Горин обратился с письменным заявлением к главному врачу Михайловской ЦРБ Вячеславу Буянову с требованием оказать содействие в получении вышеуказанных препаратов, которые входят в территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, утвержденных законом Волгоградской области.
- В настоящее время я не получаю никакого лечения, из-за чего болезнь прогрессирует, - написал он.
Но родственники знают, что стоит за этими сухими строками и никому не желают такое пережить. В комитете здравоохранения Волгоградской области, куда редакция V102.RU обратилась с просьбой пояснить сложившуюся ситуацию, прокомментировали ее следующим образом.
- Пациент является региональным льготником, он имеет право на льготное лекарственное обеспечение препаратами, указанными в обращении, за счет средств областного бюджета. Закупка облздравом лекарств для амбулаторного лечения онкологических больных Волгоградской области осуществляется в плановом режиме. Оба лекарственных препараты закуплены и направлены в аптеку. Пациент будет приглашен медицинской организацией для их получения, - говорится в ответе ведомства.
Редакция V102.RU будет следить за развитием событий.
Коллаж Алексея Костякова/V102.RU