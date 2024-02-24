Общество

«Нет сил терпеть»: дальнобойщик из Михайловки с раком головного мозга остался без лекарств

Общество 24.02.2024 20:19
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24.02.2024 20:19


Семья 57-летнего Сергей Горина из Михайловки Волгоградской области не может добиться выдачи онкобольному мужчине положенных ему по закону бесплатных лекарств. Как рассказала V102.RU супруга мужчина Валентина, у родных уже нет сил смотреть на мучения родного человека.
- Мой муж работал дальнобойщиком, возил гуманитарные грузы в ЛНР и ДНР – продукты, стройматериалы. Я тоже с ним ездила. Каждая командировка для него была стрессом. И дорога не везде была безопасная, можно было нарваться на мины. Словом, страшно было, чего там говорить. Может быть, от постоянного напряжения, от переживаний у него и проявилась эта страшная болезнь – меланома левой лобной доли головного мозга. Конечно, мы не сразу поняли, что все так серьезно. Сначала появились сильные головные боли, которые не проходили. Он лег на обследование в нашу Михайловскую ЦРБ, а потом оттуда уже его направили в областной онкологический диспансер в Волгоград, - рассказывает супруга Сергея.
В начале сентября прошлого года Сергея прооперировали. После этого он проходил лучевую терапию. В начале февраля мужчина лег на  плановое обследование в Волгограде, результаты которого оказались неутешительными  - они показали увеличение метастаз в головном мозге.
- Врачебная комиссия выписала Сергею два жизненно необходимых для него препарата – вемурафениб и кобиметиниб. Он должен был получать их по льготе, бесплатно. Лечение назначено на три месяца. Но вот уже конец февраля, но лекарства эти нам никто так и не выдал, - едва не плачет женщина.
- После возвращения с обследования из Волгограда мы обратились в Михайловскую ЦРБ, где нам сказали, что указанных препаратов нет в наличии. Кроме того, нам заявили, что в онкодиспансере даже не расписали схему и дозировку  приема лекарств. Поэтому как их принимать, даже, если бы они были, врачи не знают, - Валентина еле сдерживает отчаяние.
Между тем, состояние Сергея пугает его близких.

- Он мучается от сильных болей, к нам скорая по три раза в день приезжает, - уже не скрывает слез его супруга. – Мы бы даже сами купили эти лекарства, хотя они очень дорогие – по 30 и 50 тысяч рублей каждый препарат. Один из них в продаже есть. Но нам его не могут продать, потому что в онкодиспансере не выписали рецепт. То, что написали на бумажке, в аптеке рецептом не считают.
Кроме того, по словам родственников Сергея, врачи им заявили, что бесплатные лекарства мужчина может получить только после того, как оформит группу инвалидности, что вызвало у них шок. Близкие боятся, что эта процедура займет слишком много времени, которое может оказаться фатальным для онкобольного.
21 февраля Сергей Горин обратился с письменным заявлением к главному врачу Михайловской ЦРБ Вячеславу Буянову с требованием оказать содействие в получении вышеуказанных препаратов, которые входят в территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, утвержденных законом Волгоградской области.
- В настоящее время я не получаю никакого лечения, из-за чего болезнь прогрессирует, - написал он.
Но родственники знают, что стоит за этими сухими строками и никому не желают такое пережить.
В комитете здравоохранения Волгоградской области, куда редакция V102.RU обратилась с просьбой пояснить сложившуюся ситуацию, прокомментировали ее следующим образом.
- Пациент является региональным льготником, он имеет право на льготное лекарственное обеспечение препаратами, указанными в обращении, за счет средств областного бюджета. Закупка облздравом лекарств для амбулаторного лечения онкологических больных Волгоградской области осуществляется в плановом режиме. Оба лекарственных препараты закуплены и направлены в аптеку. Пациент будет приглашен медицинской организацией для их получения, - говорится в ответе ведомства.
Редакция V102.RU будет следить за развитием событий.
Коллаж Алексея Костякова/V102.RU


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